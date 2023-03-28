Anson Lo日本開工在應援車前狂舞答謝「神徒」

男團MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）的粉絲「神徒」遍布全球，由於有見教主在日本拍攝英皇新片《盜月者》，神徒立刻發動攻勢，出動播放教主跳唱《MONEY》MV的應援車，游走東京的原宿及涉谷，而Anson Lo終和應援車同框，昨晚（27日）網晒在應援車前狂舞《Money》的片段。

Anson Lo留言，說知道神徒們在香港、台灣、日本、新加坡、美國、英國及加拿大等地應援：「看到你們打卡和跳Anson Lo Money Challenge的post都好窩心，知道你們每一位都是鼓起勇氣的，真的好有心好sweet。每一次如果不是因為工作關係去不到，我都很希望能夠親身打卡答謝，紀念一下，感受一下。」

Anson Lo續說知道神徒們因為很多事情而惆悵及迷失：「我全都知道的，但我不會怕，只會繼續做好手上的工作，以及好好準備來臨的projects，與其多說話，不如做好自己去報答你們，對我來說，你們每一位都同樣重要。We keep on walking together.（大家同行）」