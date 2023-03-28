炎亞綸停拍新劇驚恐畫面流出　「賣命演出」半天吊

台灣男星炎亞綸與姚愛寗主演的劇集《初擁》，在2022年3月11日時發生意外，劇組攝影師黃柏雄（雄爺）和收音助理阿翔意外墜谷身亡。而事發至今已過了一年，雖然劇組方面已與收音助理阿翔的家屬達成和解，但目前有消息指出，劇組目前仍未與攝影師雄爺的家屬達成和解，該案甚至已經進入到起訴階段。

最近流出劇集《初擁》拍攝現場的舊相，相中可見一名男演員站在公寓頂樓的女兒牆上等待拍攝，而身後有一名工作人員拉著一條繩子，以此來維護演員的安全。而這名「賣命演出」的演員，疑似就是在《初擁》劇集的男主角，也是在意外發生之後第一時間宣布停拍的藝人炎亞綸。

有指新劇未和解至今的原因，是雄爺的遺孀Una要求劇組必需召開記者會，在記者會上對外界詳細解釋《初擁》高危工作環境與血汗的情形，而這個要求一直不被劇組所接受。據知雄爺的遺孀Una其實也是幕後出身，先前就是一位業界的化妝師，後來因為結婚而逐漸淡出自己的事業。在雄爺發生意外之後，Una就對業界幕後的血汗環境感到痛心，認為一定要把業界幕後工作人員的血汗環境全部公布出來。