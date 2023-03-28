環球海鮮盛薈　隨時大擦一餐

曾有研究指出，香港是亞洲人均海鮮消耗量第二高的地區，證明港人對海鮮的熱愛有幾深。無論自助餐、西餐，甚至是中餐，近日都有以海鮮做主角打造不同的菜式，各位又有機會大擦一餐海鮮盛宴喇。

龍蝦龍躉任食

去吃自助餐，大家首先衝向冰鎖海鮮區，揀選肥美龍蝦和蟹腳等海鮮，希望食到回本。由現時至4月30日，尖沙咀The Mira Hong Kong 自助餐廳推出龍蝦‧龍躉海鮮自助晚餐，冰槙海鮮有無限供應的龍蝦、鮮鮑魚、松葉蟹腳及老虎蟹等，加上柚子斑片海鮮沙律和魚籽海膽暹羅汁龍蝦杯，清新開胃。熱葷就有即蒸波士頓龍蝦、古法蒸沙巴龍躉、欖菜爆炒龍躉球、葡汁白豆燴斑頭腩、石鍋雞湯龍躉球花腛響米和燒明太子蟹肉釀龍蝦尾等，另外還有鑊炒川味帝皇蟹腳、焗香葱蟹肉珍寶帶子和碧綠蠔皇鮑魚花膠扣鵝掌等海鮮菜式，選擇相當多。在這個3月於星期日至四入座，在預訂時提供或於官網輸入「YAMM22」優惠碼，可享78折優惠，感覺更抵。

葡國紅蝦

彈牙鮮味的紅蝦，經常成為西餐的主角，中環葡萄牙餐廳Casa Lisboa由現時至5月31日，選用葡萄牙紅蝦炮製5款菜式，葡萄牙紅蝦他他配傳統Gaspacho番茄湯汁，以當地夏日凍湯作靈感設計，紅蝦他他加番茄、青瓜、洋葱、青蘋果和哈密瓜配搭，再加凍湯，鮮香有口感。升級的葡萄牙紅蝦Francesinha三文治配濃郁海鮮汁，以紅蝦代替傳統的牛肉和煙肉，鮮味滿分。其他還有傳統Cataplana海鮮大雜燴配葡萄牙紅蝦、葡萄牙紅蝦煎帶子海鮮飯和傳統啤酒煮蒜紅蝦，讓大家感受到葡國紅蝦之美味。

高級中菜之選

講到煮海鮮，本地的中菜大廚都很拿手。中環都爹利會館由現時至4月9日推出多款限定海鮮菜式，當中包括南非鮮鮑魚、花蟹及多款海鮮，客人可按喜好選擇烹飪方式，如大肉蟹可製作的二十年花雕蛋白蒸蟹鉗和避風塘蟹身，以及選用海斑製作的古法燜斑翅和油泡斑球。南非鮮鮑魚可揀椒鹽、油泡或XO醬爆炒，至於澳洲龍蝦可選上湯焗、豉椒炒、蒜蓉蒸和避風塘等做法，各有風味。