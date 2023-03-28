東冲有料到：千呼萬喚始出來　迪士尼100周年村

為了慶祝和路迪士尼100周年及曼谷Asiatique河濱碼頭夜市10周年，雙方最近聯手合作開設了迪士尼100周年村（Disney 100 Village）！該村即日至7月31日於Asiatique內開業，佔地面積夠大，而且即使白天也會開門營業。內裏設有多間迪士尼旗下作品的場館，例如有《魔雪奇緣》、《星球大戰》等名作，亦有大熱的Marvel系列作品，加上還有很多迪士尼動畫角色擺設及花園讓大家打卡參觀，元素十分豐富。基本上是免費入場，不過部分場館則要另外收費。如果你自問是一名迪士尼或Marvel系列作品的粉絲，便相當值得付款入場參觀。

尤其是數年前曼谷曾有一所Marvel的大型場館，可惜該館只購買了漫畫版權，所以介紹的均沒有電影相關資料。但這次100周年村內的Marvel主題館無論是卡通、漫畫、電視劇及電影都有涉獵，甚具睇頭，加上付款場館設有讓訪客參與的互動玩意，可算係趣味十足！

隨着泰國回復正常通關，相信全球各地的迪士尼擁躉、《星戰》迷及Marvel系列粉絲已經蠢蠢欲動想親臨體驗一番，這無疑對泰國的旅遊業起刺激作用。而且Asiatique本身稍後亦會有新的改變，想知詳情的話記得要留意了！

胡慧冲