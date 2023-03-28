啡迷必試！驚喜十足新味

好多上班一族都愛歎咖啡，除了選購優質咖啡自己沖泡外，也可以到咖啡店Hea歎，趁機放鬆身心，而不少咖啡店亦不時推陳推出新，帶來新口味之餘，有些小店更營造舒適氛圍，讓大家走入城市中的悠閒空間。

日啡夜酒

作為綠植咖啡店的From Seed To Wish（FSTW.COFFEE），早前推出全新的春日IGable的下午茶，除了用上時令的士多啤梨炮製成士多啤梨馬思克蛋糕、士多啤梨撻、士多啤梨芝士雲石蛋糕甜點外，還有外脆內軟的英式鬆餅與花茶。鹹點則有蟹籽龍蝦醬配酸種包及煙三文魚吐司，更會因應分店而走不同調子與味道，九龍灣店走亮麗路線，至於太子店則由日頭的咖啡店到晚上搖身一變成FSTW.COCKTAIL的酒吧，走日啡夜酒的酷點路級，故吐司以竹炭吐司為底層，保留暗黑風格。FSTW.COCKTAIL有多款特調供應，包括鮮明色澤的招牌Gummy Bear，用上Vodka與青蘋果酒調製，以圓球狀玻璃杯盛載，賣相猶似邪惡魔法水晶球，與旁邊的Q彈熊仔糖配搭，形成鮮明對比。喜歡咖啡香的可以柯打一杯Doping或Awake，前者用上咖啡酒再綴以咖啡豆調混，而後者則用上威士忌加Espresso混調出帶煙熏味道與陣陣朱古力香氣的獨特滋味。

花香咖啡

去年開業旋即備受咖啡愛好者喜愛的「野田珈琲」於即日至4月16日期間帶來4款花香咖啡，分別是來自盧旺達、埃塞俄比亞、巴拿馬及危地馬拉，當中的盧旺達天空之山咖啡，散發荷花香氣，還帶柑橘、果汁口感，以及富紅茶餘韻，相當有驚喜！至於巴拿馬Cacao莊園瑰夏咖啡屬限量供應，散發接骨木花香氣，以及桔子、黑加侖子、蜜瓜、黃糖與伯爵茶餘韻。柯打任一款「花啡」手沖咖啡，更可獲送馬卡龍一粒，花香又甜蜜。此外，店家亦推出期間限定特飲「士多啤梨朱古力特飲」，選用來自法國的士多啤梨黑朱古力，加入櫻花粉末，味道清甜，配上同樣期間限定的「士多啤梨奶油蛋糕」，軟滑忌廉與韓國士多啤梨搭配出細膩口感與味道。

酸甜草莓

同樣以時令水果的士多啤梨為主軸炮製成特飲的有香港星巴克，於即日起帶來「草莓Hap-pie-ness」，有草莓批醇香鮮奶抺茶和草莓批忌廉星冰樂，前者面層綴有粉色草莓批鮮奶冷泡沫，糅合日本的純正抹茶粉與蒸煮牛奶，味道清新；後者則用上草莓批糖漿混草莓牛油曲奇碎，帶來雙倍草莓驚喜，加上面層一圈圈的鮮忌廉以及淡粉色的精緻賣相，少女心爆發，打卡一流！此外，品牌趁Earth Month，與本地名廚Christian Yang、Impossible Foods及OATLY合作，於4月1日起帶來4款oh-so-liscious的升級版植物主義美食，分別是照燒牛肉餡餅、牛肉薯仔卷，全新的紫薯脆脆丹麥酥及三重朱古力香蕉鬆餅，大家還可以搭配香醇順滑的特濃咖啡燕麥奶，淡淡麥香更能襯托植物主義美食的天然滋味。