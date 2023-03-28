本日日本：去廣島搵角落小夥伴幫你開運增肥

繼九州太宰府、京都銀閣寺、長野善光寺等地之後，第6間專售角落小夥伴（Sumikkogurashi，又稱角落生物）與寺廟相關產品的專門店「開運角落小夥伴庵」將於3月31日在廣島的宮島開業，參觀完嚴島神社和紅色大鳥居後，可以有多個地方逛逛了。新店子以「開運・和菓子 × 角落生物」為主題，有多款具廣島地方特色的產品，包括以宮島名產紅葉饅頭及飯勺所設計的紀念品，例如裝飾用的開運飯勺，另外還有印上一班角色賞紅葉圖案的蝦仙貝，宮島特色的杯子、鎖匙扣、手巾仔、迷你相框磁石等，林林總總的角落生物商品等你入手。店內另有外賣食品區，可吃到自行灑上士多啤梨粉的角落小夥伴蜂蜜蛋糕，以及加入和菓子炮製的「求肥」飲品，有黑糖牛奶、橘子牛奶、士多啤梨牛奶三款口味。為慶祝新店開幕將舉行限定活動，只要購買產品滿3,000日圓（約HK$180）或以上，可得到隨機贈送的紀念襟章，在外賣區消費滿1,500日圓（約HK$90）或以上亦會得到不同設計的開運襟章，粉絲們必定要到此一遊。