徐㴓喬拍新劇愛上冰上曲棍球　王賢誌孖囝囝飛台灣做宣傳

藝人徐㴓喬（Asha）及王賢誌（Vinci）等，下午出席同性戀機構籌辦的《同樂運動會》記者會。Asha透露剛拍竣劇集《冰上火花》煞科戲，只睡了3小時便趕來出席活動：「嚟緊都會有啲工作，所以想趁有少少時間，去一個短旅行，應該會飛番菲律賓，同父母慶祝結婚34周年，佢哋暫時唔知我嘅計劃，想俾個驚喜佢哋，考驗吓佢哋嘅心臟負荷。」

問到另一半會否同行，Asha表示：「佢有工作，係我時間比較自由啲，我覺得屋企人好緊要，唔理嘞。（佢都係屋企人，妳父母應該都想見到佢。）佢哋見過面嘞。」她又表示因拍《冰》劇而愛上冰上曲棍球，有興趣繼續學習：「不過驚出醜人前，其實戲內我都有用替身，事關有啲特定動作，都有啲危險性。」

Vinci則帶同《仔仔一堂》幾位囝囝現身。忙於經理人工作的他越忙越興起：「好似聽日就會同佢哋飛去台灣，接受一啲網紅嘅訪問，及做啲宣傳嘅工作，佢哋嘅寫真集都會喺嗰邊發行，今次會逗留一星期。（咁忙唔驚另一半呷醋？）好彩佢從事花藝工作，通關之後佢都好忙，不過嚟緊台灣之旅，佢會同我哋一齊去。（計劃開排第二輯？）應該唔會係短時間之內，唔想嘥咗呢班囝囝，依家佢哋開始受歡迎同有知名度嘛。我俾佢哋啲粉絲叫「池媽」，（你唔介意？）冇問題，起碼俾人記得，同埋喺同性戀界，好多時都會叫人「阿姐」。」