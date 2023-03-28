高海寧望意大利小鎮搞婚禮：一切從簡

藝人高海寧（高Ling）及羅毓儀（Yuki）為無綫資訊節目《談婚論嫁》擔任嘉賓，兩人談到夢想婚禮時，幻想自己是公主的Yuki笑言：「想喺一個城堡裏面搞婚禮，想老公要騎住隻白馬嚟接我！」她續指希望於城堡外拍攝婚照：「想影相嗰一吓影到個城堡，後面係一片星空，最好有幾粒流星飛過，咁就最正！」

至於高Ling的想法則相反，希望一切從簡：「想喺沙灘或者喺意大利嘅小鎮，搞個唔太大型但好溫馨嘅婚禮。」接著兩人分享了最深刻的婚宴經驗，Yuki透露曾經出席一位Cosplay圈朋友的婚禮，她說：「一去到我呆咗，成場人都係着住Lolita衫，忍唔住嗌 Oh My God，早知我都着啦，覺得成件事都好正。」高Ling則試過參加韓式婚宴：「有個朋友嫁去韓國，第一次出席韓式婚宴，一對新人着住韓服，現場有好多花籃，大家喺台下睇佢哋行禮，一個鐘頭後個儀式完咗，之後就真係完咗，原來唔包嘢食架！」

另外，講到禮金問題，主持人兼過來人林盛斌分享自身經驗說：「嗰時有同太太商量，外父外母都覺得幾多冇咩所謂，最後講咗個數，唔記得係8萬8定10萬，到我畀完隔咗一排之後，外父外母回番封好大嘅利是畀我，其實畀幾多都係睇你誠意。」