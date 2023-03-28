馬國明愛情事業兩得意　多劇推出獲力捧視帝

由馬國明與林夏薇擔任主角的無綫劇集《法言人》將接棒《女法醫JD》於下月10日播出，馬國明在劇中飾演「金牌師爺」，擁有超強頭腦及交際手腕，加上計仔多多，在律師樓中地位神級，兼任「橋神」、「財神」、「男神」及「食神」。

今年將升呢為人夫的馬國明事業當旺，既有熱播中的《隱形戰隊》以及快將推出《法言人》之外，他正忙於拍攝《NEWS新聞女王》，問到是否獲力捧做視帝，他表示「不知道」，但感恩自己暫時各方面都頗為順利：「《隱形》觀眾嘅反應都好好，《法言人》我都好期待，因為我都鍾意個劇本，希望觀眾除咗《隱形》，都會鍾意埋《法言人》。」他補充指金師爺的角色對他來說也很大挑戰，問到師爺與醫生哪個專業的對白更難背，馬明笑言沒有分別：「我本身唔係律師又唔係醫生，我都係拍劇先重新學相關專業名詞，所以兩樣都難。但做演員冇所謂，最緊要拍出嚟觀眾鍾意。」談到《法言人》首播周撞正《隱形》結局周怕否觀眾混淆，他說：「始終兩個角色好唔同，希望觀眾唔會撈亂同埋一樣鍾意啦。」

另外，劇集主題曲《轉捩點》亦別具意義，由《聲夢傳奇》奶爸李克勤主唱，總監製劉家豪早前更於社交網親自宣布相關消息。今次找來李克勤獻唱《法言人》主題曲絕對別具意義，除了因為克勤繼《誇世代》同名主題曲後已有足足六年未有為無綫劇集唱主題曲外，克勤的經典劇集代表作之一《法網伊人》亦是以「法律」為主題，2002年播出後好評如潮，男、女主角克勤及郭可盈更榮獲當年《萬千星輝賀台慶 2002》的「本年度我最喜愛的電視角色」呢！