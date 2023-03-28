Q：本人30多歲，男性，租住劏房，一直都單身，網購一副軟身陰道道具去發洩，網店宣傳說感覺真實，可訓練性功能和減低早洩機會，想知它是不是有這些好處？可以令陰莖適應日後性交？我每星期都會使用4至5次，每次約10分鐘，次數會太多嗎？我用BB油作潤滑劑，覺得事後很難清洗道具和陰莖，可以如何處理？

單身男

A：性用品店販售的陰道模型，是仿照女性下陰製造的軟膠性玩意，加入潤滑劑，可模擬性交的感覺。使用這類產品，感覺跟以手自慰有所分別，當陰莖進入之後，男性會感覺被濕濕軟軟的包圍着，較似性交。

網購盛行，添置性用品毋須親身購買，方便亦能免除尷尬。但有些男人因與家人同住，因煩惱於收藏問題，恐怕會被家人發現，最多只能購買即棄性用品，獨居則較少這種煩惱。

自慰最重要是為了帶來性滿足，讓生理上的自然需要得到安頓，自慰次數需求因人而異，難有客觀準則，個人於某種時候的身心狀況可能會導致更想或不想自慰，例如受外界慾望刺激、太孤獨納悶時，也容易引發個人透過性愉悅去紓緩自己，只要謹記千萬不要令自己過分疲累透支便可。

自慰跟性交感覺是不同的，與女性進行魚水之歡，跟使用仿真性用品是兩碼子的事情。面對真實的女體，假若心情緊張，初時易有心理性早洩也不足為奇。這與性功能本身無關，當習慣性生活之後，早洩情況自會解決，所以毋須刻意以陰道模型來訓練自己。

以油性液體作潤滑劑的不好處是較難清洗，洗不乾淨會繁殖細菌引起皮膚感染，油性殘留物質易堵塞尿道口皮膚易導致藏污納垢和龜頭炎症。建議閣下改用水溶性潤滑劑，事後使用清潔劑能較易徹底清洗，洗淨後晾乾，及要妥善保存，保持性用品衞生。

李偉儀