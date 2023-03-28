周杰倫專輯榮登全球第一　為華語樂壇寫下光輝歷史

台灣天王周杰倫繼IFPI(國際唱片業協會)日前公佈「2022全球十大藝人榜」，他榮登第9名之後，今日，IFPI再公佈2022「全球十大專輯銷量榜」，周杰倫以《最偉大的作品》(Greatest Works of Arts)專輯榮登全球第一，是有史以來第一張華語專輯進入前十大，他也成為首位拿下冠軍的華語歌手，為華語樂壇寫下光輝歷史。

周杰倫2000年推出首張同名專輯《Jay》，出道至今發行12張專輯，不但獲獎無數，總銷量更超過千萬張，絕對是華語樂壇最具影響力的音樂人之一。周杰倫的成績超越了BTS及BLACKPINK等，過去5年來登上第一名的歌手有2021年ADELE、2020年防彈少年、2019年Arashi、2018年The Greatest Showman OST、2017年 ED Sheeran，周杰倫睽違6年推出的專輯《最偉大的作品》是有史以來首張華語專輯入榜，而且一入榜就是第一名。

IFPI(國際唱片業協會)特別將《最偉大的作品》專輯封面鑲嵌在獎座上頒發給周杰倫，得知獲此殊榮，周杰倫表示：「Jay Chou這個名字對西方國家的朋友來說，可能覺得是Hollywood電影《The Green Hornet》的Kato；在韓國可能覺得是《Secret》這部電影的演員及導演；在日本可能覺得是電影《頭文字D》的演員；在《周遊記》節目裡可能覺得是位魔術師，或許還有很多人不知道我的主業其實是個音樂創作人，從2000年出道至今，謝謝一路支持的歌迷朋友，在這麼多語言的世界，華語音樂衝到第一，真的很開心！代表我的音樂已經跨了時代、不退流行。這個第一是屬於你們的！其實音樂和魔術一樣，是無國界的！只是如果瞭解了我歌詞的意思，你會有更深的感觸，之後也許我的音樂也會嘗試放入不同語言，讓更多人聽音樂不要被語言限制住，讓更多人能夠聽懂我音樂的內容。」而他亦於社交平台PO相與大家分享喜悅，更留言:「華流從以前到現在，這歷史的一刻，有點超出我的想像了，謝謝大家這個第一名證明了歌曲雖然有語言之分，但藝術是沒有的。」