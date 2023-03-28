AK認林俊傑方面要求MIRROR做嘉賓　Lokman否認Ian取消關注

ViuTV 今日（28日）在九龍灣舉行《Chill Club推介榜 年度推介22/23》音樂頒獎禮記招，宣佈頒獎禮將於5月7日假亞博舉行。今日一眾歌手如MIRROR正副隊長楊樂文（Lokman）、江𤒹生（AK）、謝安琪、ERRIR的吳保錡、許廷鏗、洪嘉豪及COLLAR隊長沈貞巧（Gao）、許軼（Day）、王家晴（Candy）、陳泳伽（Winka）和芯駖等出席。大會公佈共設16個獎項，包括4項歌曲獎、7項個人獎、4項幕後獎，並新增一個「Genre of the Year大獎」，以音樂風格分類：「流行歌曲獎」「搖滾歌曲獎」「節奏藍調歌曲獎」及「另類歌曲獎」，以一人一票方式，再選出的大獎。此獎項的評審團由潘源良等組成，陣容鼎盛。MIRROR 和成員個人獲提名共19個獎項，全場最多；ERROR組合及個人獲7項提名 ，COLLAR 和成員獲提名3個獎項；今年比較特別是雲浩影和Jeremy分別角逐新人和歌手兩個獎項。現場COLLAR最性感，當中芯駖最搏低胸晒事業線，而歌迷應援最落力是保錡粉絲，有歌迷以播錄應援攻勢「保錡，你好威猛又好靚仔呀！」由於不停播放，台上的保錡也尷尬失笑，派心作回應。

MIRROR組合及成員在昨日公佈的《Chill Club推介榜 年度推介22/23》入圍名單中，囊括共19個入圍獎項，包括7首歌入圍「流行歌曲奬」；MIRROR入圍「年度組合奬」；Alton、Jeremy入圍「新人男歌手奬」、Ian入圍「唱作歌手獎」；以及Jeremy 、Alton、Anson Kong、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer及Edan入圍「男歌手奬」，成為入圍大贏家。今日 記招只有Lokman及AK做代表出席，對MIRROR成員特別在男歌手獎競爭很劇烈，他們認為不只對MIRROR，其他人亦是勁敵，但不會太看重獎項，最重要專心做好作品。

問是否有信心蟬聯組合奬？Lokman表示：「希望粉絲愛戴令我哋可以蟬聯。」早前表示𨍭戰戲劇的AK ，表示只是做少點歌，認為影視作品也是作品，「我又唔係唔做歌，只係少啲，我自己冇乜所謂。」提到早前林俊傑（JJ）演唱會上發生「彈鐘」事件，Lokman表示是溝通上的誤會，製作單位經溝通後已釐清，至於是否需要安撫Ian？AK稱Ian沒有嬲，可能事件被放大變成大件事。「事實擺出嚟，講咗俾大家聽，當然有權選擇唔信，但的而且確係製作單位出現咗溝通上嘅錯誤，Ian冇唔開心，期待下一次，再準備好啲，希望下一次成事可以幫其他歌手做嘉賓。」

Lokman就Ian unfollow JJ的社交網，解讀為未Follow，「有時好難follow得晒，可能唔係unfollow，而係未follow，有好多行內嘅人，我都未follow。」對雙方粉絲掀起鬧戰，Lokman相信罵戰出於大家對大家的愛，只因愛得太深，應該要愛得開心才對，鬧人谷氣及激氣並不好，不要針對免傷和氣。AK：「我哋真係去到先知道溝通上出現錯誤，準備嘅歌唔同咗，令到表演唔能夠達成，就係咁簡單。(佢哋想你哋全部人上台？）係，中間有溝通錯誤。」他笑言自己其實最大損失，因當日帶了JJ的CD到場想攞簽名，「所以最唔開心係我，希望下次有機會再攞JJ簽名。」

另外，姜濤、AL、Edan及Jer將會到馬來西亞出席音樂節賺外快，他們稱大家向來分小組行動，開心他們能先行一步賺錢，不忘叮囑隊友到當地幫手播歌代為宣傳。至於 推出MIRROR商品時，因AL與姜濤的簡介描述有「Co - Star」與「Star」之別，而掀起駡戰，Lokman表示是廠商的簡介，兩人亦認為這兩個名詞的解釋差不多，呼籲大家不要為此而鬧交。

另外，ERROR成員吳保錡今日單拖出席記招，表示其他成員都有工作在身，郭嘉駿193往外地拍攝，何啟華(阿Dee)有秘密任務，而梁業（肥仔）要籌備新作，至於四子就組合及個人共有7項提名，保錡原本對新人獎有信心擇第三名，不過未知今年是否會改賽制，擔心可能第三名也沒有，問到覺得誰是勁敵?保錡坦言全部都是勁敵，反而希望更多人去聽歌。現場有粉絲出奇招播錄音應援一事，他表示粉絲此舉十分有創意，好搞笑又感動。他表示近日多在健身室做運動，故着靚衫感覺有點熱，自爆身材已練到4件舊腹肌，希望有機會分享成果，「自己追求好遠，今年畀自己跑馬拉松，可能遲啲加健身比賽，希望每日都有進步。」