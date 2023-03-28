謝安琪頒獎禮當睇騷　泳兒叫「3飛」大感驚喜

歌手謝安琪（Kay）憑《我的波利海妮婭》入圍角逐「另類歌曲獎」及「女歌手獎」兩個獎項，她覺得今次以歌曲風格劃分獎項十分新穎又特別，對於入圍另類歌曲獎可避開同MIRROR正面交鋒，她稱現在去頒獎禮心態輕鬆，只想睇場好騷，只會看着別人緊張，自己並不緊張，「可能過咗某個年紀，獎項唔重要，鍾意做嘢舒服，對女歌手獎會順其自然。」她個人幾喜歡新人麗英，讚麗英的歌好聽又有趣，覺得畢生事業是做有趣事，做到好難得。問到爸爸是否最想看到她攞獎？她表示患認知障礙的爸爸記性較差「爸爸今朝都有打畀我，佢唔太識獎項，上次親戚打畀爸爸話畀佢知我攞獎有提起佢，爸爸都唔知，佢好自然，喺自己歡樂嘅世界裏面。」

泳兒獲提名「女歌手」、「流行歌曲」及「另類歌曲」3個獎項，對叫「3飛」而大感驚喜，稱會放重注在「另類歌曲」，笑言因本身個人少許另類，愛唱慘情歌及染白髮，也很喜歡另類曲風。對「女歌手獎」就不會多想，因入圍名單都很長，反而會專注當日出席頒獎禮的戰衣，會享受着靚衫開開心心出席。她又自爆近日因做新歌致壓力大，加上燥熱而生眼瘡，昨晚手機更死機，直言當黑，幸早上手機回復正常，不過仍希望獲得手機贊助。

洪嘉豪對入圍「男歌手獎」、「唱作男歌手獎」及憑《污糟兒》入圍「節奏藍調歌曲獎」表示感滿意及開心，自己最想《污糟兒》有獎，因作曲是其好友， 想多謝對方寫了這首歌給他。

洪嘉豪對入圍「男歌手獎」、「唱作男歌手獎」及憑《污糟兒》入圍「節奏藍調歌曲獎」表示感滿意及開心，自己最想《污糟兒》有獎，因作曲是其好友， 想多謝對方寫了這首歌給他。對首次入圍男歌手獎，他表示論資排輩能夠躋身入圍已好開心，問到會如何為自己拉票？他笑言今日是最強拉票：「好多人笑我今日着藍色，跟Viu台徽同色，為個獎去到咁盡， 我冇心嘅，係最強拉票，( 頒獎禮前都著藍色？) 為表誠意都好喎，諗一諗，不過自己都好鍾意藍色。」若得獎是否對一直哉培他的媽媽有所交代？他稱媽媽最想他開開心心、身體健康和事業順利，得獎與否不緊要，「每年行前兩步已經好開心。」