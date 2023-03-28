李克勤睽違6年再踏紅館開4場　與香港管弦樂團合作

歌手李克勤將於5月13至16日假紅館舉行《弦續李克勤‧港樂演唱會》，演唱會門票明日公開發售，最近克勤非常忙碌，剛由新加坡、曼谷等地演出回來，即開工為演唱會籌備及開會。他表示今次這個演唱會，可以說是聯合國式音樂及友情上大交流，因為香港管樂團的朋友，來自五湖四海，首籍指揮是菲律賓人，吹小號是泰國人，另外又有英國，法國、及日本、香港等樂手。

近日大家不斷開會及進行演唱會內容籌備工作，克勤表示第一次做演唱會，籌備工作如此歡樂：「我同菲律賓籍總指揮謝拉特．莎朗嘉 GERARD SALONGA開會，地點係哥爾夫球場，一路打波一路傾音樂，呢幾年好少有時間落到場打哥爾夫，所以嗰日真係開心到不得了，同埋好意外，佢唔止叻音樂，佢打哥爾夫都一樣咁叻。然後同圓號(Horn)李少霖及李太胡淑徽一齊上山頂，佢兩個嘅愛情故事，直頭可以用來拍部戲，兩個係遠距離戀愛始祖，十幾年來談情係靠書信神交，佢哋有問我有冇寫過情信畀老婆，我話梗係有啦，佢哋互相寫咗幾百封情信，我重有寫過情歌《妳是我的太陽》送畀老婆添。」

這班管樂大師之中，克勤表示最搞笑是首席吹小號（Principal Trumpet）的巴力勛Nitiphum Bamrungbanthum，他說：「佢係泰國人，佢帶咗我去試香港最地道嘅泰式按摩，走嗰陣，佢叫我同按摩講，tell那媽....我問佢做咩叫我鬧人，佢話泰文tell那媽係下次再來、下次再見咁解...笑到我眼水標。」

問到克勤點解開會不是正正經經，而是周圍開，聽落似玩多過做，克勤說：「唔係，去呢度嗰度，其實係會拍一些特別嘅影片，到時喺演唱會中穿插，為觀眾帶來歡樂，保証大家會覺得好得意，好好睇，至於當中係咩就入場先知。而舞台今次設計都係非常之特別，希望大家入場會有驚喜。」早前個唱優先訂購，火促爆滿，會否再加場？克勤表示一切看場地檔期及公司安排：「我淨係知我老婆最想我加場，因為佢負責接所有朋友訂飛，佢日日同都好緊張我講，你公司會唔會唔夠飛㗎，太多人落飛，驚到時冇飛得罪朋友。」