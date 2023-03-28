小豬比生日會多仔埋身　陳展鵬：畀番個女我！

視帝陳展鵬雖然工作不斷，但一有時間他就會陪伴女兒小豬比(Quinta)，日前小豬比4歲生日，展鵬與太太單文柔(Phoebe)就悉心為她舉行了生日會，由於疫情以來小豬比都未開過生日會，今次是咁大個女第一次，故除了小豬比外，就連展鵬及Phoebe都好開心，更邀請圈中好友胡杏兒、陳凱琳、陳敏之、楊潮凱及他們的小寶貝到場一起慶祝。由於小豬比開始成長，現場大部分都是哥哥們，期間，杏兒的囝囝Brendan更拖着小豬比手仔，令她顯得有點害羞，相當搞笑。」

Phoebe接受東網獨家訪問時坦言今次生日會大人及小朋友都玩得好開心，「佢一直好想有自己的生日Party，今次終於成事，我哋同大家聚聚都開心，呢個Party男多女少，小豬比身邊的男朋友仔好多，我留意到呢個時候最酸流流就係Daddy，影大合照時大家都搵住小豬比玩，佢即刻叫大家畀番個女佢，依家個女愈來愈識同佢溝通，展鵬亦愈來愈feel到前世情人嘅魔力。」 此外，之前他們一家亦去了Staycation，展鵬還親自幫小豬比洗頭，唔止佢冧，小豬比都冧爆狂啜爸爸呢！