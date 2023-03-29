【是日通勝】

農曆閏二月初八

癸卯年 乙卯月 丙戌日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、晚上7時至9時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午5時至7時

宜：祭祀、嫁娶、動土

忌：作灶、修廚

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：13、25、31

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：財運差，貪心易受騙，忌沾手高風險投資。

金牛座：心態正面，多展露笑容，愛情運將直線上升。

雙子座：做人忌漫無目的，渾渾噩噩勢將一事無成。

巨蟹座：愛情運上升，有心儀對象者不妨嘗試表白。

獅子座：工作順利，即使遇上麻煩，仍能從容面對。

處女座：保持平常心，凡事看開一點，運勢會更好。

天秤座：得到幸運之神眷顧，事業發展易取得突破。

天蠍座：運勢尚算平穩，多做善事，可帶來好心情。

人馬座：財運一般，投資要多作評估，勿輕舉妄動。

山羊座：錢財乃身外物，不要讓自己變得自私自利。

水瓶座：身處順境也不可驕傲，以免令身邊人反感。

雙魚座：應變力強，今天沒有甚麼問題可以難倒你。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）兔 人緣旺

（跌）龍 是非多

鼠：財運不錯，謀事親力親為，收穫不會少。

牛：情緒低落，易胡思亂想，需調節心態。

虎：工作順利冇煩惱，是時候享受家庭樂！

兔：人緣極佳，待人真誠，易交到真心朋友。

龍：是日沖煞，注意言行，提防被小人陷害。

蛇：貴人助力強，面對各種問題，有驚無險。

馬：才思敏捷，行動力強，有大展拳腳機會。

羊：自我意識強，易對人際關係造成衝擊。

猴：雜務纏身卻無損士氣，有愈戰愈勇之勢。

雞：心情差，缺乏上進心，易在競爭中落後。

狗：趕快處理手上公務，接下來可輕鬆享樂。

豬：消費欲強，花錢如流水，提防入不敷支。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

飯廳擺設宜忌

中國傳統重視團圓，飯廳就是家人共聚天倫的地方，打造和諧的用膳空間，有助提升家人運勢。

1.不宜對向大門

大門與餐桌之間過於接近，長期受大門開合形成的氣流影響，不利居住者的腸胃健康，更象徵家人可能需要長期出差或輪班工作，難以聚合用餐。如因居所面積所限，可在大門與餐桌之間加設屏風或布簾，稍作改善。

2.不宜靠近浴廁

餐桌位於進食的區域，如果正對浴廁，用餐時易受臭味沖擊，難以坐得安穩，最好長期將浴廁門關上，並且定期保持浴廁清潔，又或在內擺放小盆栽，減低氣味外溢。

3.不宜靠近神櫃

如果住所內有設有神櫃，應避免把餐桌過於貼近神櫃，家人聚餐氣氛熱鬧，特別有小朋友的家庭更為嘈吵，神靈休息的地方應以安靜為佳，而吃葷的家庭餸菜也不一定適合神靈。

4.保持餐桌整潔

不少人習慣將雜物隨手放在餐桌上，長期下來懶得整理，令餐桌變成雜物桌，不但視覺凌亂，也會影響家宅運甚至姻緣，最好培養執拾餐桌的習慣，才能保持乾淨和諧的舒適空間。