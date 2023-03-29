阿Sa容祖兒左右夾擊　壽星仔林俊傑艷福無邊

華語樂壇天王林俊傑（JJ），早前一連舉辦6場戶外演唱會，突破了他在香港開唱的記錄，嘉賓更有黃貫中、容祖兒、蔡卓姸（阿Sa），鄭容和等圈內好友，有趣的是，演唱會尾場（27日）適逢他42歲生日，嘉賓兼好友蔡卓姸（阿Sa）亦驚喜現身，祝福他早結良緣盡快找到林太太，隨後阿Sa又話鋒一轉，回憶起二人在台灣跑通告，合唱《小酒窩》的日子，並打蛇隨棍上打趣道：「阿嬌（鍾欣潼）拜託我的……可以再給我們寫一首歌嗎？」而JJ先是問她們甚麼時候推出唱片，阿Sa即賣口乖：「你甚麼時候有，我們就發片，靠你嘞！」JJ即口頭答應，更笑言已經在舞台上「被邀請」過很多次，阿Sa笑答：「你看你有多厲害！」

而演唱會完滿落幕後，容祖兒與阿Sa亦為JJ特別設宴慶生，阿Sa更在社交網大晒俟膊頭嘅親密合照，開心表示：「酒窩哥和睫毛妹終於又同台了，超開心！謝謝你的邀請，雖然合作過好多次，但还是緊張又興奮。要再祝我們酒窩哥（林俊傑）生日快樂啦！」

最後，JJ亦在網上分享獲團隊特別安排他乘坐遊艇去綵排，相當駕勢，他形容「驚喜連連、乘風破浪」。完騷後他與團隊、工作人員舉行慶功宴，團隊為他準備了至少4個生日蛋糕，他留言：「圓滿，此行香港行精彩難忘。」下站他將到澳洲墨爾本繼續巡演。