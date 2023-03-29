養和山村義工隊「健步樂行獻愛心」成功籌得逾百萬元

養和山村義工隊舉辦的「健步樂行獻愛心」起步禮在養和醫院李樹芬院地下舉行，由養和醫療集團行政總裁暨養和醫院院長李維達醫生（前排左五）、養和醫療集團首席醫療總監、養和醫院副院長暨養和山村義工隊總隊長陳煥堂醫生（前排右六），以及多位養和醫療臨床管治委員會、養和醫療管理委員會一同主持。（客戶提供）

【特約報道】逾 230 名養和員工及友好，早前參與第十五屆「健步樂行獻愛心」步行籌款活動，成功籌得 102 萬港元，為心光盲人院暨學校購置一輛 24 座位的輪椅小巴，接送視障、智障及弱能的兒童、青年及長者，用以外出參與不同的活動及接受治療。

步行籌款活動由「養和山村義工隊」籌辦，今年「心光盲人院暨學校」第二次成為活動的受惠機構。養和醫療集團首席醫療總監、養和醫院副院長暨養和山村義工隊總隊長陳煥堂醫生表示：「對於視障及多重殘障人士來說，安全出行對他們融入社區和探索世界十分重要。14年前，養和為『心光盲人院暨學校』籌款 74 萬資助購置並改裝一部設有 12 個特別安全帶座位及三個輪椅位的校車，經過十多年校巴已經老化。有見及此，今年我們再次籌款 102 萬港元，為心光添置一輛全新的校巴，養和員工及親友踴躍參與其中，一步一愛心支持視障及多重障礙人士，讓他們可以『安全出行 融入社區』！」

心光盲人院暨學校院長郁德芬博士表示：「我們非常榮幸再次獲得養和山村義工隊的慷慨支持，捐款逾百萬港元為心光『換新車』。自 2009 年起，養和一直透過不同形式的義工活動支持心光，例如每年為心光恩望學校的學生提供義診服務，亦為心光的職員舉辦醫學教育講座，內容涵蓋與殘障相關的疾病，如呼吸系統疾病、自閉症、抑鬱症和兒童精神科疾病等，讓本機構的員工更明白和了解院友的需要。這些義工活動不僅提供實質支援，還為心光帶來更多關注和支持，我們對養和山村義工隊的貢獻深表感謝。」

根據香港政府統計處數字，本港共有 199,600 位視覺有困難士，佔整體人口 2.7%，當中約五成七即 113,900 人有多於一種殘疾類別。（註一）心光恩望學校是全港唯一一間視障兼智障及多重障礙特殊學校，有份出席活動的心光恩望學校學生鄭文靜表示，平日除了校內課堂外，學校也會舉辦戶外課堂、班際旅行、運動會、宿營等活動，因此設有輪椅座位的校巴對於同學們而言非常重要，方便接載同學們上學及參與不同的戶外活動。

陳煥堂醫生續指：「今年『健步樂行獻愛心』已踏入 15 周年，過去總共籌得逾港幣 670 萬元，資助 14 個與醫療相關的慈善項目。多年來，養和一直透過不同形式的慈善醫學服務和活動，積極履行社會企業責任。『山村義工隊』舉辦不同義工活動，例如上門探訪為長者量血壓及解釋藥物用途等，鼓勵員工以自身醫療專業回饋社會。除了義工活動，養和近年亦與不同基金會合作，資助有經濟需要的病人在養和接受醫療服務，包括資助心臟導管介入手術如『通波仔』的手術開支及癌症病人在養和接受放射治療等，盡力令更多有需要的病人及時得到合適診治。」

「健步樂行獻愛心」活動由「養和山村義工隊」策劃，自 2009 年起每年為不同與醫療相關項目籌款，受惠機構包括地中海貧血兒童基金、脊髓肌肉萎縮症慈善基金、兒童癌病基金、聖雅各福群會、香港麥當勞叔叔之家等。過去三年「健步樂行獻愛心」因應疫情改為虛擬形式舉行，今年養和再度以實體及虛擬的形式進行此活動，參加者由養和醫院出發，沿成和道上行至大坑道、藍塘道，繞紫羅蘭山頂行一圈再折返醫院，全程約 8 公里。除養和員工外，今年活動更邀得富衛保險、奧林巴斯香港、西門子醫療設備、嘉諾撒培德書院、Walk The World 等單位組隊參與，出錢出力支持善舉。

註一：根據政府統計處 2021 年 12 月份出版的第 63 號報告書 「殘疾人士及長期病患者」內有關資料(附錄 4)，「視覺有困難人士」指任何人士在統計時認為自己在不論有或沒有佩戴矯正眼鏡/隱形眼鏡的情況下，一隻眼或雙眼有長期性的視覺困難或正在使用一些特別視覺輔助儀器/復康工具。然而，近視、遠視、散光及老花則不包括在內。