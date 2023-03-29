電台年度頒獎禮舉行　Taylor Swift連奪多獎成為大贏家

年度音樂界盛事、《2023年iHeartRadio音樂獎》日前在荷里活杜比劇院舉行，一眾當紅歌手樂隊包括美國天后Taylor Swift、Pink以及Doja Cat等都有現身頒獎禮。其中近期忙於舉行美州巡唱的美國天后Taylor Swift亦有出席，更即成為全場焦點！

獲大會頒發今屆革新獎的她以全黑閃珠連帽裙現身，獲獎時不忘激厲年輕人：「真係想話畀每個人知，尤其係年輕人，係我有100或1000多個愚蠢嘅點子先令我有一個好點子。你必須批准自己失敗。對自己輕鬆啲，做出適合自己嘅正確選擇。有一天，有人可能會認為你一直在創新。」

除了獲頒「革新者獎」之外，Taylor亦勇奪多個獎包括年度流行大碟、年度歌曲、最佳歌詞等獎。至於身在日本開騷的Taylor舊愛Harry Styles亦獲多個獎包括年度歌手、最受歡迎巡唱風格以及駐場騷等，其中年度歌手中擊敗Taylor等奪獎。

至於其他獎項方面，一家大細出席的Pink就獲電台頒另一特別獎-偶像獎。此外，另一天后Doja Cat就獲頒年度最多播放率歌手。而「韓國過江龍」BTS（防彈少年團）就連奪民選的最佳音樂錄影帶以及最佳粉絲軍團兩獎。