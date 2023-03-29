長期坐寒背肩頸痛　拉筋改善上下交叉綜合症

人人低頭撳手機，返工又長時間坐t着對住電腦，頭過度前傾，假如沒有足夠拉筋伸展肌肉和關節，而本身又有寒背的人士，那就容易會肩頸痠痛，甚至引起頭痛。針對辦公室工作人士的拉筋動作，能有助改善坐姿及難看步姿。

脊醫經常建議病人每日拉筋，使關節郁動靈活自如，應付日常生活之餘，適當的拉筋亦能放鬆肌肉，幫助身心減壓。

上交叉綜合症即寒背

長期坐着不動的上班族，容易患上、下交叉綜合症，故此，需要每日拉筋。上交叉綜合症是上半身肌肉不平衡的綜合症，頸前面的肌肉與中下斜方肌過弱，而頸後面的肌肉、上斜方肌與胸肌過緊，過弱與過緊肌肉形成兩條交叉線，患者肩膊會微微向上縮起，並且向前彎；目測檢查，可見側面、耳窿與肩膀中心點，有沒有成一直線，若果沒有，便是重心擺錯，即所謂寒背。

下交叉綜合症步姿怪

下交叉綜合症的患者，主要是坐得過多而運動過少，使大腿前面四頭肌與背肌過強，大腿後面肌肉與腹肌過弱，過強與過弱肌肉分別形成各一條直線，正好有如交叉線，使到走路時臀部會不期然提高，姿勢像鴨子。

瑜伽導師示範拉筋動作

這些因姿勢不良而產生的肌肉不平衡，可引致不同程度痛楚，關節肌肉經拉筋放鬆後，可減少因繃緊肌肉引起的機械壓力（Mechanical stress），從而消退痛感。同時，透過鍛煉過弱肌肉和伸展特定肌群，更有助身體動作協調，減輕肌肉與骨骼的痛感（Musculoskeletal pain），幫助肌肉平衡，改善姿勢。「瑜伽療癒導師」黎樂欣Zora示範，適合久坐辦公室人士，紓緩臀大肌的拉筋動作。

四字腳伸展：

1.坐在椅子把右腳曲膝，放左邊大腿。吸氣拉長脊骨，呼氣把肚壓向大腿。

2.雙手垂下，深呼吸5至10次，感到右邊大腿及臀部外側有拉扯。

3.吸氣回正，轉另一邊腳重複動作。

醫生資歷：

脊醫王俊華

香港脊醫學會

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家