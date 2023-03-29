動漫加電玩　齊齊殺入美容界！

近日孖寶兄弟與多啦A夢齊齊入侵美容界，自問是忠粉的你識做啦！（互聯網）

今時今日，許多女生都愛看動漫或打機，所以近年美容界也頻頻出招，與經典動漫或人氣電玩遊戲聯手推出護理產品。以近日為例，就分別有LUSH與資生堂玩起跨界聯乘。前者與電影《The Super Mario Bros. Movoe》攜手打造一系列沐浴產品，而後者就與多啦A夢聯「萌」推出ANESSA防曬霜。兩者都將大家熟悉的角色元素加到包裝上，單是Cute爆外形已經令粉絲心心眼，好想入手一件帶回家！

Super Mario陪沖涼

鍾意玩電玩遊戲《孖寶兄弟》（Super Mario Brothers）的粉絲有福了！事關這個遊戲會在下月被初搬上大銀幕香。隨着電影上映，英國美容品牌LUSH亦以電影中的主角為靈感，設計了12款身體護理產品，包括Mario與Luidi沐浴露、Bowser啫喱狀沐浴露、Princess Peach身體香水等。別錯過當中一款問號標誌沐浴球，浸完浴之後更可隨機獲得一款標誌性道具，十分搞笑呢！

多啦A夢幫你防曬

今次資生堂以多啦A夢為靈感打造限定版防曬霜，包裝上以標誌性的藍色為底色，並呈現多啦A夢3種不同可愛表情。另有一款適用於敏感肌膚和嬰兒的防曬霜，但以多啦美為包裝主角，黃色作為底色。若大家仔細研究包裝，會驚喜發現背面印有動畫中的特殊道具圖案。另外，防曬霜的防曬系數亦高達SPF50+及PA++++，並添加入了50%的護膚成分和植物萃取成分，讓大家搽防曬之餘還能養膚。