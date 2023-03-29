【簡潔生活學】進入哈比族的家

家居布局必須按家庭成員的生活習慣，例如廚房，媽媽使用率最高，設計上便應以她為考量。（網上圖片）

自從上兩次在專欄分享過學員及朋友的生活案例，最近又收到網友J小姐的分享，她說好的收納規劃及家居布局，對生活的暢順度真的非常重要。

未入正題前，我想說很多人以為屋企細，又不是千呎豪宅，行來行去都是那幾個地方，收納規劃有那麼重要嗎？試想想，家是一個讓你放鬆的地方，若然生活動線，例如常用物品擺放位置不當，找東西要爬高爬低翻箱倒籠，就好像上班上學遇到交通擠塞，浪費時間之餘，心情也會大受影響，所以一個好的規劃絕對很重要。

說回J小姐的情況，她因為未來半年將會移民，所以把單位放售，剛巧她的堂妹物色了新居準備明年結婚之用，兩人商討後，決定合租待她移民後，堂妹便可改作愛巢。由於J小姐工作不定時及經常要輪班，所以屋內一切事宜都交由堂妹決定。

直至她搬進去才發現好像進入小人國，因為J小姐堂妹十分矮小，她形容是「哈比族」5呎不到，而J小姐則5呎6。因此很多擺設布局都以堂妹身高為主，例如抽油煙機、爐具、洗手盆等，J小姐使用時要半蹲或彎着腰。另外，一些常用物品，一般都會放在腰位上的位置，但因為遷就堂妹的關係，所有物品的位置也向下移。還有以往她的洗衣機設在洗手間，但新居則要拿到設在廚房的洗衣機清洗，完成後又要拿回洗手間掛晾。

J小姐最初很不習慣、事事不順暢，但她考慮到自己只是暫住性質，所以也不太計較，幸好那張床是她直接搬過去，總能一夜好眠。

從J小姐的經驗，了解到生活動線與家居布局有着密切關係，只要安排得好，家中的行動便非常順利、得心應手。幸好J小姐的堂妹也發現到堂姐生活上的不方便，也作出相應調整，她希望在這段「同居」日子能夠跟堂姐好好生活，珍惜相處的時間。

Profile：Kitty Wong

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