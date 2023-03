Lanterna House　新光盒作用

自然界有所謂「光合作用」(Photosynthesis),是指植物在光的照射下煥發生機。同樣地,有了光,本來幽暗的叢林也會變得有生氣,正如以下介紹的概念別墅「Lanterna House」,貌似一個巨型盒子,每當夜幕低垂,就會產生迷人的「光盒作用」,跟夜空中的月光互相輝映,也讓入住者盡享艷羨目光。

貌似巨型燈具

構思建在巴西科蒂亞(Cotia)的「Lanterna House」,出自建築工作室Tetro Arquitetura的手筆,顧名思義,這幢別墅跟燈具有關——上半部分呈盒子狀,被落地玻璃包圍,配以半透窗簾,當內裏的燈飾亮着時,它就好像一盞巨型燈具,散發出媲美月色的迷人光芒;而以混凝土結構打造的下半部分則像燈座一樣堅實。據悉設計師的原意是要把建築物分成兩個對立部分,分別代表重量和輕盈(Weight and Lightness)、地面和天空(Floor and Air)、打開和關閉(Opening and Closing),給居住者帶來兩種截然不同的生活體驗。

順帶一提,建築面積為450平方米的「Lanterna House」,因間隔四正,內部空間非常實用,無論客廳、飯廳、睡房抑或廚房都予人寬敞舒適的感覺,加上安裝了大量落地玻璃窗,可引入自然光,減少能源消耗,兼模糊了室、內外的界線,令周邊的自然環境成為了生活的一部分,帶來極佳的觀景效果。