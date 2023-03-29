Lanterna House　新光盒作用

自然界有所謂「光合作用」（Photosynthesis），是指植物在光的照射下煥發生機。同樣地，有了光，本來幽暗的叢林也會變得有生氣，正如以下介紹的概念別墅「Lanterna House」，貌似一個巨型盒子，每當夜幕低垂，就會產生迷人的「光盒作用」，跟夜空中的月光互相輝映，也讓入住者盡享艷羨目光。

貌似巨型燈具

構思建在巴西科蒂亞（Cotia）的「Lanterna House」，出自建築工作室Tetro Arquitetura的手筆，顧名思義，這幢別墅跟燈具有關——上半部分呈盒子狀，被落地玻璃包圍，配以半透窗簾，當內裏的燈飾亮着時，它就好像一盞巨型燈具，散發出媲美月色的迷人光芒；而以混凝土結構打造的下半部分則像燈座一樣堅實。據悉設計師的原意是要把建築物分成兩個對立部分，分別代表重量和輕盈（Weight and Lightness）、地面和天空（Floor and Air）、打開和關閉（Opening and Closing），給居住者帶來兩種截然不同的生活體驗。

順帶一提，建築面積為450平方米的「Lanterna House」，因間隔四正，內部空間非常實用，無論客廳、飯廳、睡房抑或廚房都予人寬敞舒適的感覺，加上安裝了大量落地玻璃窗，可引入自然光，減少能源消耗，兼模糊了室、內外的界線，令周邊的自然環境成為了生活的一部分，帶來極佳的觀景效果。