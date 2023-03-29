生日搵龐景峰幫手　謝高晉吊威吔吹蠟燭夠新鮮

今日（29日）是藝人謝高晉的30歲生日，他的慶祝活動就是特意到好友龐景峰（Andrew）即將開張的「新道館」做一日特技人接受訓練，體驗吊威吔扮超人飛，Andrew更親自落場教導，讓學生們體驗吊威吔扮超人飛。期間Andrew與一班學生為「壽星仔」高晉送上驚喜，讓他飛住吹生日蛋糕蠟燭。Andrew手捧蛋糕親自度位，試位一次就成功讓謝高晉吹熄蠟燭，而一班特技學生則在旁大唱生日歌，非常熱鬧。謝高晉充滿特技人天分，每個動作都學一次就識，甚有功架。

謝高晉坦言好開心：「我從來冇諗過可以吊住威吔吹蠟燭，的確非常有心思。」他表示年年生日都好悶：「今年唔想再唱K同人迫，趁生日打攪Andrew，試做一日特技人，玩下新嘢。佢自細練武術，又要去荷里活拍武打嘢，同佢過一、兩招，接受極大挑戰。」第一次體驗吊威吔的他被讚有天分，學一次就做到動作，他更直呼好好玩：「的確好好玩，刺激、新穎。以前拍戲嘅時候經歷過爆破、出手打，而吊威吔之前在內地見人咁做，但今次親身感受到，原來要做好多安全措施，做特技要安全第一。」

經過今次體驗，他直言視Andrew為師傅：「只用咗一日，就教會我做後空翻，之後會再跟佢學其他。」至於會否想向特技人方向發展，他表示希望將來嘗試打戲：「就算廿幾樓跳落嚟一樣唔怕，我都會盡力去做好，把握每一個機會。」今年生日願望，他坦言希望可以多一些拍攝機會，唱多一些好歌給大家：「仲要多謝爸爸媽媽將我帶來這個世界。」並感謝家人及歌迷十分支持他的新歌《白羊男孩的情書》，他笑著提醒大家好好珍惜白羊座朋友，「不要覺得他們煩，其實他們只是緊張。」