飲料品牌Jetso多　為大家生活打打氣

打工仔每日為生活而勞勞役役，總要偷閒抖一抖，有茶飲品牌深明此道，創意十足地推出一系列放鬆企劃，仲免費試飲全新升級茶飲添！除了飲支茶鬆一鬆之外，有啤酒品牌趁月底的國際七人欖球賽事舉行，與著名球會合作，請來球星觀賽兼送入場券及賽後派對入場證等，讓大家公餘歎杯啤酒睇波鬆弛一下。

茶飲升級兼請飲

國際球星陪睇波

國際運動賽事素來備受球迷喜愛，今年的七人欖球實將於3月31至4月2日舉行，作為大會指定的啤酒品牌嘉士伯今年大玩驚喜，貫徹「WE ARE ALL TOGETHER AS FANS」的口號，將啤酒與足球和欖球觀眾連結起來，請來兩名利物浦傳奇球員Dirk Kuyt及Vladimír Šmicer訪港觀賞賽事之餘，仲請到中國香港欖球代表隊隊員Sebastian Brien及Russell Webb同球迷見面兼傾偈，大家只需於即日起於品牌的官方IG Story提交有趣、有創意的問題，並於相關貼文內參加簡單遊戲，即有機會贏得利物浦限量版Tee、HK7s入場券或賽後派對入場券等。此外，品牌於賽事期間，將於中環酒吧街指定的酒吧及餐廳推出不同的活動，球迷可以優惠價歎3杯醇滑嘉士伯外，還可以在酒吧街內尋找品牌大使，拿取限定欖球禮品，有得飲又有得玩，一舉多得！