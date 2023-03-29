周國賢首場英國騷嗌遺憾　引單身女歌迷示愛

離婚後近日傳跟25歲藝人麥可怡發展新戀情的歌手周國賢（周仔），在英國時間3月28日假曼徹斯特舉辦首場世界巡唱，3月29日將會於倫敦舉行第二場演出，與倫敦歌迷重聚。以《The Journey Begins》命名今次巡演，個唱海報上有金色線條，模仿日本著名的修補技術「金繼」，「金繼」的英文譯名是The Golden Journey，將遺憾連結在一起，代表是正面旅程。

音樂會起首，周仔以《失散時光》揭開序幕，為移居英國的香港人帶來窩心的一夜。在觀眾熱烈安歌下，即席跟女歌迷合唱《目黑》，女歌迷更高呼：「周國賢，我愛你！」，他笑指「好彩你唔係同男朋友嚟睇！」，女歌迷即表示自己單身，全場觀眾起哄叫喊，周仔最後以《Children Song》一曲為個唱劃上圓滿句號。

周仔表示：「去年我喺在香港舉行首個紅館演唱會，好多移咗民嘅朋友嚟唔到睇，係我嘅遺憾多於佢哋嘅遺憾。知道部分朋友未能回港，所以我就決定將演唱會帶過去不同國家，首站先到英國。」明年是他出道20周年，他感慨表示：「時間過得很快，《14天》派台好似昨夜嘅事，一眨眼就19年，能夠走到呢度，呢晚舉辦第一次嘅海外演唱會，真係好唔容易。」他更希望日後可以在他長大的紐西蘭、媽媽居住的新加坡、台灣等地延續這次巡迴演唱會的旅程。