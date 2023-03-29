Aka黃溢濠親暱拍攝　邵仲衡：你唔好摸佢

藝人邵仲衡、趙慧珊（Aka）、黃溢濠首次為舞台劇《晚安》合體拍攝海報，Aka和黃溢濠親暱拍攝，令溢濠顯得尷尬，期間邵仲衡仲大叫：「你唔好摸佢！」令現場氣氛非常搞笑。事後Aka就自爆「大佬孝」喝止自己摸溢濠，更笑稱對方「硬晒呔」：「其實溢濠佢真係好紳士，每次掂到我都會講聲『我會掂到你條頭髮、我會摸到你膊頭』，所以我叫佢當我男人咁影就得。之後到我主動摸溢濠，就畀孝哥叫停喇，因為佢睇晒劇本知道我地啲關係，叫我點到即止。」

Aka還說舞台劇為是她度身訂做，多年都被一個夢困擾：「我一個星期都會發同一個夢3、4次，夢境係講我着住校服同老師講再見，起初都覺得懷緬吓，因為都冇機會再着校服啦？到後來係覺得又係呢個夢，都有啲想知夢境有咩含意。」

邵仲衡被Aka、溢濠稱為「大前輩」，笑言有咩演戲「奇難雜症」都可搵自己傾訴，仲指自己「吹得幾吓」無私分享：「劇中我係賣二手衫，都諗過搵私伙衫做道具，不過原來角色都比較斯文，啲衫未必好夾。其實呢次舞台劇叫《晚安》，我都試過夢境預知未來，當年喺TVB拍劇，一直都冇梁朝偉合作，但發夢同佢喺餐廳食飯，到咗第二日竟然夢境成真同偉仔同枱食飯。」

近期忙於拍攝工作的黃溢濠日夜顛倒，竟忘記日前與Aka同場演出，搞到非常尷尬：「尋晚都係拍通宵，返去抖一抖再嚟呢度開工，影完海報就要再返去拍過，真係隨時都瞓得着。其實我係第一次做舞台劇，最驚就係背對白呢一部份，但係『大佬孝』叫我放鬆去享受個舞台，所以有咩都會捉住佢攞料㗎喇。雖然呢排好忙，但我都係嫌未夠辛苦，想試吓啲『組接組』嘅滋味。」