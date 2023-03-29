毛舜筠麻雀論影后　激讚對手袁澧林演出驚為天人

2018年憑電影《黃金花》勇奪金像獎影后的毛舜筠，事隔5年再次強勢爭獎，今次她憑英皇電影《阿媽有咗第二個》入圍「第41屆香港電影金像獎」，與蘇玉華、袁澧林及今屆金馬獎影后張艾嘉齊齊角逐最佳女主角。於毛舜筠眼中，幾位對手均是實力之人，即使資歷最淺的袁澧林，演出亦驚為天人，坦言也有留意近年影壇新人輩出：「女仔特別精靈，袁澧林演戲好自然，余香凝百變，可以反叛又可以好乖，王丹妮真係好成功，談善言都係，全部都好標青，所以唔使擔心演員。」

談到今次於《阿》片表現，毛舜筠認為角色與當年的《黃》片有點相似，同樣有兒子及老公出軌，惟兩片風格上及感情處理絕對是兩碼子嘅的事，她說：「覺得今次較內斂，處理上更加難，但令到觀眾感動仲犀利啲，所以呢部戲更加值得攞獎，除咗呢幾年閱歷多咗，我覺得自己有幾場戲突破咗以前嘅演技，好似同柳應廷嘅嗌交戲、喺廚房嘅獨白、同兩個仔嘅食飯戲，觀眾睇到都會有會心微笑。」坦言要帶住兩個新演員來演絕非易事：「要令佢哋成為我嘅對手，否則演唔到戲。（認同姜濤覺得自己力有不逮？）佢真係好坦白，佢係可以更加好，我覺得姜濤唔能夠集中去做一個演員，佢好鍾意唱歌，我都知佢喺唱歌方面發展得好好，相信佢專心去做嘅話，可以係一個非常出色嘅演員，今次係佢第一部擔正，但我覺得翜好有潛質做一個演員，柳應廷最好彩就係同我演對手戲，大家事前有好多溝通就投入到。」

已有一個影后在手的她，被問到今次奪獎可有野心？毛舜筠即以麻雀論來比喻：「我覺得落得麻雀枱都唔想輸錢，梗係想贏，但都唔係你可以預測同計劃到，所以平常心，同埋上一次贏咗，今次心態輕鬆好多，但係我都相信袁澧林嘅演出，如果佢攞嘅話我相信我隻手會拍得好大力。（新人獎呂爵安同柳應廷點樣揀？）左手同右手都係仔，所以冇得揀，但今年好特別，幾乎有入圍嘅演員都同我合作過，所以如果要入圍，成功嘅身一步的話，就一定要同我合作先。」