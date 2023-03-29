謝天華難忘為了林憶蓮　着丁字褲與男舞蹈員跳曖昧舞

舞蹈員出身的謝天華，為撐舞蹈界大型展覽出一份力，雖然屆時人不在港，但也抽空拍攝宣傳片，更聯同當日排舞老師林青峰受訪，大談當年當舞者時的難忘事，自爆曾於林憶蓮個唱，除剩T-Back與男舞蹈員跳曖昧舞步，笑指演出前內心籮籮孿，擔心表現過激惹來批評！

已有3年沒有於香港公開露面的謝天華，專程返港撐排舞總監林青峰有份創辦的「香港舞蹈演藝人協會」於下月初在香港大會堂舉行的大型展覽《舞之步伐．藝之傳承》，雖然屆時已啟程內地工作，未能現身展覽，但天華也非常有心，抽空為展覽拍攝宣傳片，日前更聯同林青峰接受傳媒訪問，大談當舞蹈員逸事。

舞蹈員出身的天華，難忘參與1991年林憶蓮演唱會，當時林青峰他與另一位男舞蹈員編排了一隻舞，天華笑指當時老師未有安排他們穿舞衣:「佢話呢隻舞唔着衫，連褲都冇咁滯，淨係有條紅色似超人着嗰隻底褲，好似T-back咁，但喺紅館演出，仲要同個男仔好曖昧咁跳，聽完之後個心籮籮孿，因為隻舞太刺激畀人鬧，好在當時有個女歌手send message話我知好正，所以到第2場已經豁出去，演唱會10場，加埋排舞大約跳咗50幾次（係咪你最大底線？）得番條丁字褲咋喎！（依家再叫你咁演出得唔得？）我已經做咗爸爸，要睇藝術成分係點，如果有充足條件冇話冇可能，但要畀半年時間我收一收個肚腩先。」

談到做舞蹈員的艱辛，天華坦言跳舞絕不會發達，但卻獲益良多，他說:「你會覺得值得，因為身體語言都幫到演戲(以前伴舞心態會唔會想做中間嗰個？）我心態係人哋入場睇我跳舞，當時好投入跳舞，演唱會好蓬勃，都跳過百幾2百場（有冇同風火海隊員較量？）當然有，各有各勁。」更指有留意新一代舞蹈員，認為他們均有偏向某一種舞蹈的現象，但不諱言商業舞蹈並非得一種，應該要多元化。

對於有舞者於演出時發生嚴重事故，天華坦言舞蹈員保障方面，應該可以再做多一些:「希望有所改善，好似台上演出嘅安全性，以前做演唱會係冇咩意外，最多都係跌咗落去，好少上面跌嘢落嚟，我未試過跌落台，因為踩台時有問題會立刻同排舞老師講。」林青峰則表示經驗最重要:「我通常喺set up時已經出現，摸熟個台先，所以每次好安全，好少意外，我唔希望上台時，頭頂仲整緊燈，今次(意外)可能時間緊迫，好多人喺舞台上同時做緊好多嘢。」