金像獎2023︱劉青雲再望衝帝　蘇玉華單挑四位勁敵

「第四十一屆香港電影金像獎」將於4月16日假香港文化中心隆重舉行，大會今日發布本屆「最佳男、女主角」候選演員的造型照。曾在第二十六屆及三十四屆「金像獎」稱帝的劉青雲，早前已憑主演電影《神探大戰》獲得「香港電影導演會年度大獎—最佳男主角」，似乎為其第3度奪獲得金像獎影帝打了強心針般。

張繼聰則破格扮演面對逆境仍樂於助人的清潔公司老闆，早前獲得「香港電影評論學會」頒發「最佳男主角」獎，絕對可與青雲拗手瓜。而麥沛東演繹智力低、涉嫌殺人分屍的疑凶，亦被指入木三分，楊偉倫飾演弒殺父母的憤世青年，被指與原型人物極為相似，實力亦不容忽視。

影后提名方面，最後5強中有4位都憑扮演人母入圍，當中包括《阿媽有咗第二個》的毛舜筠，以及《燈火闌珊》的張艾嘉。毛舜筠曾於第三十七屆金像獎憑主演電影《黃金花》首奪影后，5年後再憑《阿》片飾演巨星經理人，在告別職場相夫教子多年後重出江湖，捧紅新偶像的女強人媽媽而問鼎「最佳女主角」寶座。張艾嘉飾則於《燈火闌珊》中努力完成亡夫遺願，去年她已先拔頭籌，於《金馬獎》奪得影后殊榮，自然被睇高一線。