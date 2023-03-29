張國榮告別演唱會經典重現　哥哥親手化妝你見過未？

下月1日是巨星張國榮（哥哥）逝世20周年的紀念日子，著名製作人丘亞葵與內地合作，將哥哥1989年告別演唱會重新包裝整合成全新特輯，於4月1日晚，於內地影音平台直播，與「哥迷」一同追憶及懷緬哥哥。

丘亞葵表示：「內地影音平台知我哋有意製作哥哥紀念節目，由於呢個哥哥告別音樂會有版權所限，所以我千方百計透過好個渠道搵到版權人，同佢傾咗3次講番原意同構思，終於簽成合約，成為內地唯一版權公司同內地影音平台合作。」

他又指特別飛往上海找到公司翻新30年前的告別演唱會母帶，發現母帶內尚有很多哥哥的珍貴畫面和生活點滴，與歌迷互動、紅館化妝間內自己動手化妝、拜神等等，不少畫面是首次曝光，故一併收錄在特輯中。他強調今次製作並無任何商業元素和利益，只是希望透過內地影視平台，爭取更多觀眾欣賞到哥哥的精精神面貌。

另外，由陳淑芬主辦的張國榮《繼續寵愛 • 二十年 • 音樂會》公布參與全體名單，包括于毅、古巨基、布志綸、Gin Lee、林奕匡、周慧敏、袁詠儀、張智霖、張衞健、陳松伶、陳潔靈、鄭欣宜、鍾鎮濤、譚耀文、聲夢歌手的文佐匡、侯雋熙、黃洛妍、彭家賢、詹天文、劉詠彤、鍾柔美等，還有古天樂、周迅、莫文蔚、許冠傑、梁朝偉、梁家輝、梅婷、黃磊等。

陳淑芬非常感謝所有嘉賓的參與，收到邀請便二話不說的支持和配合，當中有部分嘉賓在台上以唱歌表演為主，其餘的則會分享和哥哥之間的故事，讓一眾「哥」迷也可透過台上的音樂和說話去更加了解Leslie。陳太同時說今次音樂會網上直播的反應非常之好，她希望屆時不論身處紅館，還是在線上，可因着哥哥而產生的緣分認識彼此，並一起思念哥哥，以及透過畫面上的特設功能送上紙鶴去祝福身處在遠方的Leslie。