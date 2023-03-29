滑奶忌廉誘惑　鮮嫩欲滴

講起生日蛋糕，感覺只有女士至會着緊蛋糕嘅款式同味道，而男士則會留意蛋糕以外嘅嘢，呢樣嘢當然係更加吸引眼球，究竟係咩？睇吓泰國網紅Thapani Meemungtham呢張蛋糕相就會明白晒啦！

恨共度生辰

生日蛋糕人人都食過，只係大家又知唔知道佢嘅由來呢？據稱古希臘時期嘅人，都信奉月亮女神Artemis，喺佢每年一度嘅生日慶典上，人們會以插住蠟燭嘅蜂蜜獻祭。隨住時間推移，古希臘人會喺子女過生日時，都以插上蠟燭嘅糕餅作為祝福，然後便慢慢演變成現今嘅生日蛋糕及吹蠟燭嘅儀式。

不過對男士嚟講，其實吹唔吹蠟燭及蛋糕款式並唔重要，最重要嘅係有好似Thapani Meemungtham咁索嘅女郎，捧住蛋糕嚟同佢過生日咁就完美喇！唔係亂講㗎，事關當現居於泰國曼谷嘅Thapani Meemungtham，喺社交平台分享呢張蛋糕相時，不知幾多男網民想阿妹同自己一齊過生日呀！

奇峰凸出

男網民有咁嘅心願，皆因Thapani Meemungtham嘅外形實在太索，唔單止個樣夠甜，前凸後趷嘅火辣身材，更係極之吸睛，最養眼嘅就係佢嘅衣着，已唔能夠單用性感二字可以形容。要知道佢嗰對巨乳名副其實嘅奇峰凸出，加上纖腰同美股，本嚟已經係着乜都咁誘人，加上佢所影嘅寫真，唔係激細件嘅泳衣，就係露出度相當大嘅內衣，咁火辣嘅造型，唔好話係一齊過生日，就算過埋下半世都願意呀！

話說回來，其實早喺佢活躍社交平台前，本身係一位人氣模特兒，其後佢學似其他性感模特兒一樣，透過網絡嚟展現自己嘅魅力，更憑住性感形象獲得極高人氣嘅網紅。

Profile

出生地：泰國

身高：165cm

三圍：34G-24-35

Thapani Meemungtham擁有極高人氣，其實係意料中事，因為單憑佢火辣身材，同埋性感嘅造型，冇可能唔引到網民嘅注意。此外，佢所影嘅寫真造型多元化，絕對係視覺最佳享受呀！