Edan不擔心「退粉」潮：呢啲係佢哋個人選擇

呂爵安（Edan）為演出電影《死屍死時四十四》進行首映禮，粉絲逼爆商場。Edan對新片有信心，亦不介意戲份不算多：「能夠參與好電影已經係好開心，戲份多與否好睇角色有冇發揮，好鍾意今次嘅體驗同之前好唔同。」剛由日本拍攝《盜月者》回港的他表示第一次到外地拍電影，感覺良好，雖然空閒時間不多，但也有趁機逛逛和去吃東西，亦有相約姜濤、Jeremy吃飯，可惜未能成事。

講到有指通關後韓團「襲港」令MIRROR人氣下滑？他說：「唔係好清楚，大家會多咗選擇，呢個係時候話畀我哋知要更加努力，BLACK PINK、周興哲我都想睇，但好嬲要做嘢睇唔到，都好嘅大家可以睇多啲唔同嘢，人哋好犀利，自己都要做好啲、做叻啲。（有粉絲「退坑」？）呢啲係佢哋個人選擇，如果時間長咗，可能冇咁鍾意都冇問題，情感嘅嘢控制唔到，如果係覺得我哋未夠努力、唔夠叻，要再努力啲，如果見到有粉絲脫粉的確係有啲唔開心，唯有希望遲啲再鍾意番我。（你啲粉絲有冇少咗？）簡中都見到有人話唔追喇，數字幾多就唔知，但佢哋都好善良、仁慈，唔會特登同我哋講退粉。（話因為MIRROR經常唔齊人？）12人一齊係少啲，因為各自有工作，希望嚟緊有團嘅綜藝節目，計劃緊，大家要等等。」

講到他與盧瀚霆在日本開工期間分享合照，卻被罵消費「田牧CP」，Edan亦罕有反擊，他說：「唔係開火，大家理性討論，藝人好難攞個平衡，好易畀人抽秤，藝人都係人，見唔啱嘅嘢都要識得保護自，唔係要鬧、要嬲、引起罵戰，係想帶出一啲事實道理，係咪需要咁多負面攻擊呢。」

同場，毛舜筠表示未試過拍一部戲完全未看過：「我同導演、監製想睇成套戲，但係監製同我講一定要入場同觀眾一齊睇先有氣氛，之後一定會抽時間入戲院睇。」

港產片近期票房好，加上復活節檔期上映，新片最低消費是否數千萬票房？她笑說：「唔好畀導演、監製咁大壓力，佢哋都勞苦功高。我從來報喜不憂，電影上映反應，都有少少喜嘅。」

講到有指通關後，韓星等襲港令MIRROR人氣下滑？她對「仔仔」有信心，覺得所他們一直很努力，沒有擔心他們未來發展：「完全睇唔到呢個這情況，剛才入場，阿仔（Eden）出現，好似地震咁。」

另外，同場ERROR成員何啟華(阿dee)亦有到場，受訪時笑謂並不是棒呂爵安場：「Edan唔入流啦。」他直言是來支持導演何爵天，因為是導演第一部喜劇，並直言會趁機搲撈。講到有指MIRROR近期出現「退粉」潮，他說：「呢啲係每個人嘅自由嚟，鍾意就會繼續鍾意，唔鍾意就會唔鍾意囉。(ERROR驚唔驚？)我梗係唔驚，本來都冇乜人鍾意，依家多咗人鍾意，已經贏咗昨日嘅自己。」

他透露最近忙於為電影工作做準備，坦承因《毒舌大狀》大收帶挈工作增加。講到馬來西亞票房成績不錯，除了謝票外可會當地登台？他笑說：「咁就要預埋ERROR，有乜事可以賴佢哋3個嘛。」