【是日通勝】

農曆閏二月初九

癸卯年 乙卯月 丁亥日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、晚上7時至9時

凶時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午5時至7時

宜：交易、開市、移徙

忌：嫁娶、安床、理髮

幸運方向：坐南向北

幸運數字：23、28、31

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：感情關係要用心經營，今天是時候行動了！

金牛座：理財態度可進取一點，容易從投資中獲利。

雙子座：事業運最強，可從工作中獲得極大滿足感。

巨蟹座：運勢中規中矩，處理好人事關係有利事業。

獅子座：得財有難度，勿鋌而走險，以免觸犯官非。

處女座：易被上司針對，不要以為拍馬屁就能過關！

天秤座：蘇州過後無艇搭，太過被動易錯失好姻緣。

天蠍座：身心狀態相當好，如有時間不妨多做運動。

人馬座：溝通出問題，易變事業絆腳石，務必正視。

山羊座：處理錢銀問題有點糊塗，有可能陷入財困。

水瓶座：面對感情問題要忠於自己，勿再自欺欺人。

雙魚座：時來運到，要好好把握，放膽追尋夢想吧！

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）鼠 偏財旺

（跌）蛇 事業差

鼠：偏財旺，利投資，但提防貪勝不知輸。

牛：易鑽牛角尖，最好多聽取別人的意見。

虎：獲貴人指點，有望在職場上吐氣揚眉。

兔：自信心十足，易在工作方面取得突破。

龍：別錯過表白時機，單身者要鼓起勇氣！

蛇：是日沖煞，事業不順，要做好最壞打算。

馬：嘗試站在別人角度想問題，可改善人緣。

羊：與同事合作愉快，事業可更上一層樓。

猴：運勢欠佳，接連遇上困難，心情低落。

雞：心情靚，不妨趁今天好運去追求夢想。

狗：身邊出現條件不錯的異性，令你心動。

豬：財運稍遜，一時大意可導致破財收場。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

唔怕生壞命 最怕改錯名（中）

天格：「王小石」之天格是王（4劃），加一就是5劃；「諸葛正我」之天格是諸（15劃），加葛（13劃），就是28劃；「雷損」之天格是雷（13劃），加1就是14劃。

人格：「王小石」之人格是王（4劃），加小（3劃），就是7劃；「諸葛正我」之人格是葛（13劃），加正（5劃），就是18劃；「雷損」之人格是雷（13劃），加損（13劃），就是26劃。

地格：「王小石」之地格是小（3劃），加石（5劃），就是8劃；「諸葛正我」之地格是正（5劃），加我（7劃），就是12劃；「雷損」之地格是損（十三劃），加1就是14劃。

外格：「王小石」之外格是石（5劃），加1就是6劃；「諸葛正我」之外格是我（7劃），加1就是8劃；「雷損」之外格是1加1，就是2劃。

總格：「王小石」之總格就是王（4劃）小（3劃）石（5劃）相加，就是12劃；「諸葛正我」之總格就是諸（15劃）葛（13劃）正（5劃）我（7劃）相加，就是40劃；「雷損」之總格就是雷（13劃）損（13劃）相加就是26劃。