張穎穎懶理汪小菲約女飯局　專心向演藝事業進發

台灣女星徐熙媛(大S)的前夫汪小菲傳與內地女星張穎穎熱戀後分手，而其母張蘭之前於新加坡官司敗訴，不過事件一浪接一浪，其公司前運營孟賀更拍片放於社交平台，要求補償金之外，更公開汪小菲的短訊錄音，語音中汪小菲對張蘭非常不滿，完全不想和她有甚麽牽扯，大罵張蘭腦子有病，他只想讓她閉嘴，不要亂說話給他惹麻煩，而且他還不讓張蘭帶公司的產品，可見母子之間真的沒甚麽感情可言。孟賀還威脅汪小菲，如果汪小菲不調查清楚就亂說話，會曝光他與張穎穎之間的事兒。

縱使汪小菲周身麻煩，但他依然有心情約會美女，更遭內地狗仔拍到飯局後與長髮女子同車離開。而與他已分手的張穎穎就專注事業，有份主演的新劇《許你春風野馬》即將首播，海報還有她的名字，張穎穎亦有在社交平台分享海報，網民都紛紛留言，表示相當期待，不過亦有人大唱反調，毫不留情的留言:「果然網紅的終點是演戲」、「那些戲劇表演畢業的專業演員都當網紅的配角」、「這是不是在侮辱那些科班出來的演員」、「不要侮辱演員這個職業」。

此外，汪小菲與大S的官司還未完結，而小S(徐熙娣)今日於台灣出席化妝代言活動時，被問到姊姊的心情時，她表示：「你覺得我敢講我姊姊的事情嗎？只能說姊姊身心靈方面都很OK，重點有姐夫(具俊曄)在，所以整個家都充滿粉紅泡泡。」她亦指之前韓國之旅，剛好有一天姐夫也在韓國，本來要相約吃飯，但因為自己已經吃飽，最後都沒有吃。