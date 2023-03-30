嗇色園推出「可悅居」　為輪候公屋人士提供過渡居所

嗇色園心繫社會大眾，盼望「可悅居」能夠幫助有需要人士，提供安樂居所，讓他們可以享受喜悅生活。(客戶提供)

【特約報道】嗇色園以「普濟勸善」為己任，有見社會的住屋需要，推出過渡性房屋「可悅居」。此項目為香港特區政府房屋局授權及出資興建，提供227個優質單位，緩解有需要人士的生活壓力，成為他們上公屋之前的過渡居所。「可悅」二字，是希望住客能夠住得開心愉快，享有安樂居所。

採用石屎結構 居住環境更加安全

有別於一般臨時房屋，「可悅居」採用石屎建材，結構堅固，隔熱與隔音功能良好，住戶無懼季節氣候變化的影響，即使打風落雨，也能安心居住。

緊貼黃大仙祠 福澤廣披配套俱全

「可悅居」位於黃大仙，地理位置四通八達，繁華鬧市，為居民帶來生活的便利。住屋與黃大仙祠緊密相連，方便參拜，誠願仙師廣布福澤，蔭庇「可悅」社區。

從「可悅居」步行到黃大仙地鐵站，只需要三分鐘，乘搭其他交通工具也甚為方便；另外，鄰近的黃大仙中心，備有各式商店，生活所需一應俱全。

除了基本生活需要，醫療、文娛等等配套也非常豐富，嗇色園轄下的診所及中藥局近在咫尺，嗇色園濟世為懷，中藥局贈醫施藥，為基層家庭予以惠澤。此外，舉凡街市、食肆、戲院、體育館、社區中心等皆與「可悅居」毗連，易於到達，提升居民生活水平。

教育方面，嗇色園更設有幼稚園（可德幼稚園及幼兒中心﹑可立幼稚園）、小學（可立小學）、中學（可立中學），為有需要家庭提供完備的配套與選擇。

關注生活品質 建立共融溫馨社區

所謂「安居樂業」，住得安心、舒心、開心，才配得上一個「樂」字。「可悅居」的優良建築，為居民帶來安心，單位內更獲善長捐贈冷氣機及熱水爐，提高生活品質。單位的簡約設計，採光良好，令住客享受愉快生活。

嗇色園不只要建造臨時居所，更期望建立溫馨的社區。「可悅居」除設有保安，提供一般物管外，也有社工關注居民需要，如提供社康活動及轉介服務等，以幫助居民生活需要。嗇色園亦會安排中央義工團，定期舉辦活動，讓住客與鄰里建立連繫，守望相助，共同建立關愛的社區。

申請日期：

2023年4月3日至2023年5月19日

截止日期：

2023年5月19日下午4時30分

查詢方法：

查詢熱線： 6114 7205

星期一至五上午 9 時 至 下午 5 時正（公眾假期除外）

電 郵：hoyuetinfo@siksikyuen.org.hk

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