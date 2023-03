Ed Sheeran紀錄片即將上架　大談辛酸史自爆白金漢宮前露宿

英國唱作歌手Ed Sheeran的全新原創音樂紀錄片《Ed Sheeran的音樂世界》 (Ed Sheeran: The Sum of It All)將於5月3日在Disney+上線,紀錄片除了有大量獨家及從未曝光片段之外,亦有他細說坎坷往事!

年少貧窮的Ed於17歲時從英國北部約克郡去到倫敦街頭表演來碰碰運氣,亦窮到露宿街頭更一度露宿於白金漢宮對出的街頭上。他為了追尋音樂夢除了在白金漢宮外「瞓街」之外,為了避寒他亦在火車內過夜。雖然過得艱苦,但亦為他帶來不少靈感亦因此而創作名曲《Homeless》。而最諷刺就是後來到了Ed成名之後,他先後獲邀在白金漢宮表演以及從查理斯國王手中獲頒MBE勳章。

Ed在音樂事業上最高峰之際,去年卻迎來人生的難關。除了好友Jamal Edwards因吸毒過量而死亡之外,他的妻子Cherry Seaborn就在懷有第二胎之時卻被診斷出患有腫瘤,令他雙重打擊!Ed於紀錄片中提及事件時亦忍唔住爆喊:「你會感到好無力,根本沒有事情可做到。」除了推出紀錄片之外,Ed Sheeran的第5張專輯《-》亦會於5月5日面世。