瘋狂打卡又掃貨！復活節最Happy！

經過星期一、二的「摧殘」，Energy已消耗得七七八八？咁就梗係時候諗定周末甚至復活節假去邊度玩啦！打卡當然是指定動作，但如果可以去埋期間限定店就更好，可以一次影相兼Shopping，就自然玩得更盡興！

3米高姆明首到港

姆明家族又殺到！由即日至4月14日，YOHO MALL呈獻來自「姆明谷」的MOOMIN家族及史力奇、小美等一眾好友的「MOOMINx山下菓子期間限定店」。店內以環保物減塑享受慢活為主題，售賣超過300款國內外姆明主題精品，還有多款聯乘商品、期間限定甜品站等。同時，店旁亦設有森系打卡位，展出首次於香港亮相的3米高姆明、坐在草地上Chill住享受大自然的姆明家族父母與歌妮，以及放下忙碌日常一起出走郊遊的姆明、史力奇及小美，讓大家一齊開心合照。加上有YOHO MALL春季兩大激賞，購物隨時獲賞更多着數，諗起都開心呀！

5米高紫色蛋彈兔

復活節又怎少得了兔兔和復活蛋？由即日至4月21日，華懋集團旗下如心廣場帶來【Bunny Eggxellent出色蛋彈兔】，不但有「童趣蛋彈兔」、「繽紛復活蛋池」及「春日兔樂園」等3大打卡位供大家打卡；更與山下菓子攜手打造期間限定店，搶先公布人氣卡通人物Monchhichi的全新限量產品，以及售賣超過70款人氣產品。加上還有Monchhichi甜點專櫃、旗下不同商場於指定日子舉辦的蝶古巴特復活蛋（Decoupage Egg）DIY工作坊，以及復活節限定消費禮遇，驚喜連連！