「鷹眼」謝洛美維拿意外後首度受訪表示無悔救家人

憑漫威(Marvel)超級英雄「鷹眼」一角走紅的美國男星謝洛美維拿(Jeremy Renner),今年元旦日因在雪地上奮不顧身勇救被困侄兒而被重達14,300磅的雪車輾過嚴重受傷。事隔近4個月,謝洛美康復進展迅速,近日他更接受電視名主持Diane Sawyer的特備節目《Jeremy Renner: The Diane Sawyer Interview – A Story of Terror, Survival and Triumph》訪問,首度講述「劫後重生」。

節目將於下月6日播放,而昨日電視台公開訪談片段。現年52歲的謝洛美狀態好好,在訪問中他表示整個過程中他都是清醒,而他亦揚言如果再發生一次他都必定會這樣做(救人)。而謝洛美的侄兒Alexander Fries亦有在節目中亮相講述當時的經過,他表示見到叔叔的情況時認為他不會活下來,當時見到大量血液從他的頭部流出。謝洛美就回應:「我選擇生存。那事情不會殺死我,不可。我在今次的經驗中失去了很多肉及骨,但我已經被重新注入愛和鈦。」在訪問中主持人Diane向謝洛美透露聽說他在病床上用手語跟家人說「對不起」,聽完之後謝洛美即時流下男兒淚。她還問謝洛美:「現在你照鏡時,看到的是一張全新面孔嗎?」他即回答:「不是,我看到的是一個幸運的男人!」

而Diane亦在節目中詳細透露謝洛美的傷勢包括「身體14處有8條肋骨骨折、右膝、右腳踝碎裂、右鎖骨骨折,右肩骨折。臉、眼窩、下巴、下頜骨骨折、肺塌陷、肋骨刺穿肝臟。」