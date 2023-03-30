姜丹尼爾相隔4年開騷會港迷　自爆最想食點心

韓國限定男團Wanna One出身的男歌手姜丹尼爾，昨晚（29日）假九龍灣國際展貿中心匯星舉行《KANGDANIEL FIRST PARADE IN HONG KONG》演唱會，是他首次以個人身份在香港開唱。

演唱會準時在晚上8點開始，姜丹尼爾身穿紅色戰衣型爆登場，隨即唱出《Who U Are》、《Don't Tell》及《Waves》，炒熱現場氣氛。他之後用廣東話大叫：「大家好！」並用英文說：「我係姜丹尼爾，好開心見到大家。」他指已有4年多沒有跟香港粉絲見面：「呢段時間我一直諗住香港粉絲，終於嚟到見大家啦！」他指來港之前十分期待，因香港除了天氣好，亦有好多美食，並表示好想食點心。

除了勁歌熱舞之外，姜丹尼爾跟粉絲一齊玩二選一遊戲，當問到如能與蜘蛛俠或派大星做現實中的朋友，會選哪一個時，姜丹尼爾就搞笑地說：「派大星反轉時太醜樣了，所以我選蜘蛛俠。」而出名細膽的他被問到會去鬼屋還是密室逃脫時就說：「我唔驚鬼，只係驚扮成鬼嘅人，聽講最近密室逃脫都會有人扮鬼，但用腦思考嘅遊戲會好玩啲，我揀密室逃脫。」

他在演唱會尾段跟全場粉絲影大合照，並指已有很久沒有見香港粉絲，很感謝大家還那麼支持他，希望今後有更多機會跟大家見面。