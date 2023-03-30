灣仔碼頭全新鮮蝦燒賣登場　預告街頭快閃免費派發

【營業資訊】飲茶「一盅兩件」，當中燒賣絕對是必點之一！灣仔碼頭上年推出全新 「點心系列」，為大家帶來兩款足料滋味點心「灌湯小籠包」及「手工珍珠雞」。今次載譽創新， 為系列加入港人至愛的「鮮蝦燒賣」，秉承灣仔碼頭用心製作、選用優質材料的理念，只需簡單加熱，即可讓所有點心愛好者安坐家中都能輕鬆享用熱騰騰及口感十足的燒賣，繼續為大家帶來頂級的「鮮」味點心盛宴，再創滋味震撼！

為慶祝新產品推出，灣仔碼頭更預告將於3月24日起一連兩個周五六日，於全港多區舉行快閃免費派發活動，將派發共10,000份燒賣及優惠券，並誠邀各位化身識食食評家，用創意方式分享食評即有機會獲獎賞勁食1個月燒賣，各位燒賣專員萬勿錯過啦！

灣仔碼頭點心系列全新「鮮蝦燒賣」「鮮」味登場

全新推出的「鮮蝦燒賣」選用真材實料足料鮮蝦，賣相吸引，透薄燒賣皮，包裹鮮嫩雞腿肉入餡，令每啖鮮爽口感外更有細嫩肉質滋味！上年登場的「灌湯小籠包」則採用鮮嫩豬肉配搭秘製多汁肉餡配方，肉質美味兼湯汁濃郁鮮甜。而且粒粒飽滿，皮薄不易穿，包裹住滿滿湯汁，一口一粒啖啖「肉」，讓人一試難忘。而「手工珍珠雞」就採用優質荷葉由人手手工包製，陣陣荷葉香氣濃郁撲鼻。糯米口感煙韌，內餡包裹著咸蛋黃、臘腸、蝦米、冬菇、雞肉等足料食材，口感層次豐富，也絕對不容錯過！

灣仔碼頭點心系列由即日起於各大指定超級市場有售，包括惠康超級市場、Market Place by Jasons、百佳超級市場、Taste、Fusion、華潤萬家、U購 select、AEON 永旺、Apita、UNY、YATA 一田、Marae及HKTVmall，並於3月24日至4月6日期間可憑試食價港幣$14品嚐新品。

全港多區舉行快閃免費派發 招募試食員創意食評勁獎1個月燒賣

為慶祝「鮮蝦燒賣」新加入點心系列的一份子，灣仔碼頭更預告將於3月24日起一連兩個周五六日，於全港多區舉行快閃免費派發活 動，將派發共10,000包「鮮蝦燒賣」 ，只需讚好及追蹤灣仔碼頭專頁 即可換領乙份！每日派發數量有限，先到先得，派完即止，請密切留意灣仔碼頭Facebook發放派發地點及時間的最新資訊！

灣仔碼頭更全港招募試食員，誠邀各位化身識食食評家，於品嚐新品「鮮蝦燒賣」後可到灣仔碼頭Facebook指定貼文留言分享感受，當中將會挑選出最具創意的食評，獲選者將贏取獎賞勁食一個月燒賣*，各位點心專員萬勿錯過，一起投入點心滋味盛宴！有關活動詳情及細則，請密切留意灣仔碼頭Facebook的最新資訊！

*一個月份量為「灣仔碼頭鮮蝦燒賣128克」30包