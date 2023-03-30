自資闖樂壇　張名雅否認MV刻意走性感路線

前港姐冠軍張名雅 （Carat）自資6位數圓10年出歌夢其處女作MV《我愉快嗎》正式上架，由音樂大師級張家誠主理，配合江華女兒陳薔天感動歌詞，詮釋了人們心中的疑問。對於網民對她在MV中疑似洩裙底春光有更大謎圑？她受訪時表示：「應該唔會走光啩，當日都有做足安全措施嘅，嗰日幾套衫，其中一條連身短裙，要拍啲坐喺度要郁動嘅動作，但坐得舒服又唔靚，所以要就位，當時我只係諗盡量出嚟嘅效果，都冇諗過會唔會走光，不過有成個圑隊睇實，如果真係走光會通知我。」

談及多個造型都超性感，Carat否認刻意走性感路線：「做歌手唔想特別行性感路線，想做自己多啲，好似我選港姐着泳裝做答問環節，當年我嘅答案就係最真實一面。」又指性感造型全是配合整個MV畫面，希望拍出最靚一面，又謂：「譬如去圖畫館着三點式出嚟就好怪啫，拍出嚟個畫面係配合到嘅，我覺得OＫ。」至於身材更勝當年選港姐，她歸功讀書時跳肚皮舞練出六舊腹肌。

問可會恨攞新人獎？她反問：「我又唔係好識，要自己報名定要人提名架？如果係有機會出席頒獎典禮都會去，唔好講得獎與否，有幸可以參與頒獎典禮，又可以現場睇到咁多歌手攞獎去唱歌，對我嚟講都係個好好嘅體驗。」自爆是張惠妹、周杰倫、容祖兒同陳奕迅的歌迷，笑言：「由細聽到大，佢哋啲歌陪住成長，我當然想有機會同偶像合作啦。」

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