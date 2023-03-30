《殺神》系列片酬全公開　奇洛李維斯被爆收1億港元拍新一集

荷里活男星奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演的全新力作《殺神JOHN WICK 4》（John Wick Chapter 4）近日全球熱映中，而身兼監製及主演的奇洛最近就被電影雜誌爆在《殺神》4集中的片酬。

據雜誌指原來奇洛2014年拍攝首集《殺神》時原來片酬勁奀僅得100萬至200萬美元（約784萬至1,568萬港元），不過由於他與電影公司定下協議，他除了收片酬之外亦會獲電影的股份，所以他得以從中獲利！而拍攝續集時奇洛的片酬上升至200萬至250萬美元（約1,568萬至1,960萬港元），並另加影片的股份。

由於《殺神》的票房一集高過一集，到了2019年奇洛拍攝第3集時就與片商改變收入的方式，除了收225萬美元（約1,764萬港元）片酬之外，亦另收票房分紅。結果影片全球勁收3.28億美元（約25.7億港元），帶挈奇洛因而獲豐厚的票房分紅！而今年的《殺神4》，奇洛的片酬登上新高峰，據知他拍攝新一集的片酬已高達1,500萬美元（約1.17億港元）！

另方面，向來愛送禮慰勞特技人手足的奇洛，被爆送T恤給一眾特技人，而T恤上寫有他們在《殺神4》中共死了多少次，據知由於片中特技人「循環再用」，大部分都是「死」了20次以上，單是片中樓梯那場打鬥，就已用上35名特技人重覆死亡！