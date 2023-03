回到過去！經典電影穿上身

經典電影修復版上映再上映,重溫多幾次都不夠。除了觀看外,以電影為靈感打造出來的服裝已成為了潮人指標,經典電影成為了好品味的象徵,而將好品味穿上身更能彰顯自己的獨特個性。因此,今次日本超人氣T-shirt品牌Graniph與1985年上映的美國科幻喜劇電影《Back to the Future》聯乘合作,帶來一系列有濃厚復古風格的服飾,一定讓喜歡這經典作的粉絲移不開眼睛。

《Back to the Future》再現

喜劇電影《Back to the Future》相信是許多電影迷心中的經典穿越之作,當中許多電影情節,特別是戲中出現的未來科技,至今雖未全部出現在現實世界,但仍為人津津樂道。大家不妨先把目光放在即將在4月4日推出的Graniph x 《Back to the Future》聯乘服飾系列之上。因設計師除了將電影中的DeLorean時光穿越車呈現在服飾上,更將「Back to the Future」、「1985」等經典字句注入各款設計中,影迷見到必定會瘋狂到尖叫。

同場加映:電影風夏威夷恤

近這一兩年崛起的小眾潮牌Neo Santet,擅長將一些流行電影、名人的形象印在整件夏威夷恤上。風格酷似WACKO MARIA,但價格卻更為親民。品牌推出的服裝之中包括了美國電影《Gummo》、《The Matrix》以及《春光乍洩》等,以及名人王菲的唱片封套都曾被印在夏威夷衫上。品牌設計師所選擇的每一個元素都是上乘佳作,給人一種有趣及不沉悶的感覺。