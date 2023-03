《求你講清楚》原唱人︱Glenn Medeiros神隱多年終蒲頭走晒樣

呂方早前開騷慶祝入行40周年,他的名曲無數其中包括早期的經典情歌《求你講清楚》。而原唱者是美國男歌手Glenn Medeiros,他是80年代的偶像,最近他與歌手女兒Lyric一同拍唱歌片,神隱多年的他終於曝光,當年靚仔偶像已變成禿頭肥大叔,令不少粉絲崩潰!

現年52歲的Glenn多年前退出樂壇後,他已轉投教育界在家鄉夏威夷檀香山一學校成為校長。查實Glenn並非《求》原曲《Nothing's Gonna Change My Love For You》的原唱者,原唱者是George Benson,不過Glenn於1987年翻唱後才將歌曲「反揚光大」紅過原曲,更成為英國銀細碟榜4周冠軍!當時年僅18歲的他因而在樂壇大紅大紫,除了《求》之外,林子祥的經典金曲《千億個夜晚》亦是改編自Glenn的翻唱歌曲《Lonely Won't Leave Me Alone》。而90年Glenn主唱的歌曲《Me-U = Blue》後來亦被張學友改編成《再愛上你》。

Glenn蒲頭後,她的大批Fans爭相留言向他示愛,其中有Fans留言說:「我曾經擁有佢嘅海報,閂埋門聽佢嘅歌,好搞笑可以再見到佢。」亦有Fans更要求他回歸樂壇:「我哋需要再聽佢唱歌!」