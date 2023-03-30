北京護國寺街　大擦經典宮廷點心

來到北京，除了參觀古宮、圓明園和天安門等各個景點，地道的京味小食都不可錯過。當地除了為人熟悉的王府井小吃街，其實還有好多選擇。於北京西城區的護國寺街，有很多老字號的店子，供應北京地道的傳統點心和美食，大家不妨從味道上好好感受北京的風味。

和街道同名的護國寺小吃店，可以話囊括了北京多款的地方小吃，耳熟能詳的宮廷點心驢打滾、豌豆黃外，還有蜜麻花、艾窩窩、紫米糰、丸子湯和花糕等小點。傳統的豆汁，香港人較少喝，顏色有點灰灰的，是用綠豆渣加水磨成漿，再加以發酵飲用，風味獨特。豆汁通常會配炸得香脆的焦圈和鹹菜享用；想扮老北京，不妨挑戰一番。另一間富華齋餑餑舖，同樣供應多款美點，入口即化的如意芸豆卷、杏仁豆腐、奶酪果子冰、薩其瑪、玫瑰豆蓉酥和西瓜酪等，造型較精緻，好啱打卡。

惠豐門丁肉餅店的其門丁肉餅、滷煮燒和炸灌腸是人氣美食，尤其是其門丁肉餅，金黃的外皮包住豐富的牛肉餡，皮薄餡靚又多汁，香口而不膩。其他還有老湯醬肉如醬牛肉、醬豬手和五花腩等選擇。想試吃香港沒見過的菜式，推介店子王胖子驢肉火燒，燒餅皮夾青椒炒爐肉，有人指驢肉的味道猶如牛肉，吃時再配一碗驢雜湯，味道更濃郁。