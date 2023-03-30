靈敢侶情：挑戰牛角酥

最近教了幾課牛角酥，這可是難度最高的一課。

正式製作牛角酥，由做糰、處理牛油、壓酥皮、做形、發酵、焗，最少需要兩天。到底我要如何設計課堂，才可讓學生實習到最多、又不用前來兩天？偏偏，我又不認同太多示範、更不喜歡二人一料的課堂，始終，學生來上課，是想學習，實在不想預先做好這個、那個，剝奪了學生動手做每一步的機會。

有件事，學生常說我笨，就是容許、甚至鼓勵他們在課堂犯錯和失敗。其實教手藝，就如父母教孩子騎單車，父母教了基本技巧、做好安全措施、確保四周環境沒危險，就得放手忍心讓孩子跌倒，他才會從中拿到竅門。所以在課堂中，我會詳細示範和講解，然後讓學生實習，不到最後一刻也不會出手幫忙，因為在課堂做錯了，便會拿到竅門，回家再做就會成功，付錢去學的手藝才能像學騎單車一樣，懂了，就永遠都會。

所以當要教牛角酥課時，我心裏很糾結，既要實習、又要讓學生去跌去撞，奈何，這個食譜的步驟就是多、時間又長、而且不能出錯，實在要怎樣設計才好？

苦惱數天，我終於把課堂流程寫好，4小時長度，還綵排了幾次確保無誤。課後，見到一個又一個初次便做出蜂巢紋牛角酥的學生，很開心。

「活到老，學到老」，真的沒錯，不要以為當了老師，就可以大安旨意用一本天書走到退休。這一次挑戰，我又過關了，很期待將來更難教的課堂！

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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