【JR西日本】新App出爐　手機開通「ICOCA卡」很Easy

到日本關西旅行，最常使用的日本交通IC卡，必是由JR西日本推出的ICOCA，因應電子貨幣需求日增，JR西日本在3月22日也推出全新的Mobile ICOCA（モバイル ICOCA）手機App，讓旅客在手機上開通ICOCA卡，以後不用再帶實體卡！

不過新App暫不支援iOS系統，只能在Android Google Pay下載，但新App操作簡便，只需幾個步驟便能開通Mobile ICOCA卡：

第一步：搜尋及下載

可用Android手機在Google Play下載「モバイル ICOCA」App，或掃以下QR Code下載。但至於iPhone用戶，暫且要再耐心等待了。

第二步：註冊WESTER ID

要開通Mobile ICOCA，必須先註冊並獲得WESTER ID，但非會員也可以透過手機App「モバイル ICOCA」登記成為會員，並進行開通ICOCA程序。

第三步：綁定信用卡

為ICOCA卡任意命名後，便可選擇ICOCA種類（非月票ICOCA），之後便可綁定信用卡，給增值之用。要注意是，信用卡卡主必須為登記者本人，並只接受J-WEST、JCB、VISA、Mastercard、American Express等信用卡登記。

第四步：增值ICOCA

綁定信用卡後，便可給ICOCA增值，每次增值要1,000日圓起。當手機ICOCA會員註冊完成後，便會收到會員註冊成功的電郵。

第五步：設置主卡

當登記完成，建議將手機App內的ICOCA卡設置為主卡，日後便不用解鎖手機開App，也能直接「嘟」手機ICOCA入閘，乘車或付款都更方便。方法是按左上角設定（齒輪狀），再選擇優先卡設定，跟着選定標記的主卡。主卡設置成功，卡左上角會有剔記，如沒有可按中間掣更新。

注意：無法綁定ICOCA實體卡

用手機App的Mobile ICOCA，最大優點是可隨時增值，但它跟關東的Suica App最大不同，是Mobile ICOCA App並不能綁定ICOCA實體卡，換言之舊有的ICOCA實體卡餘額，並不能轉移到手機，大家惟有當作開新卡用吧。