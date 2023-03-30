手機全「摺」觸　戰幔揭開

摺疊屏幕手機已推出一段時間，在技術愈趨成熟的同時，價格也回落不少，從有錢人玩意漸漸走進平民百姓家。最新例子有OPPO Find N2 Flip，七千元有找卻擁有6.8吋無痕摺芒及業界最大的3.26吋副屏幕，競爭力十足！同期仲有多部摺芒機面世，為大戰「揭」開序幕！

多角度拍攝

Find N2 Flip的6.8吋內摺屏用上第二代Flexion Hinge鉸鍊關節技術，較前作Find N的結構更為緊湊，組件更精巧，展開時肉眼幾乎看不見摺痕，觸感也平滑無阻。畫質方面，搭配21:9寬屏E6 AMOLED面板，支援2,520 x 1,080解像度、120Hz自適應刷新率及1,600nits峰值亮度。機面搭載3.26吋多功能副屏幕，尺寸為目前「細摺」手機中最大，可用來回覆訊息、切換設置、錄製備忘錄、接聽電話，並可配合5,000萬像素主攝及800萬像素廣角鏡頭進行自拍。

輕薄機身

一般「大摺」手機都頗為厚重，HUAWEI Mate X3重構機身結構，透過超輕金剛鋁及碳纖材料令重量減至239g，摺疊時厚11.08mm，攤開時更只有5.3mm，比不少正常手機還要輕薄！配備6.4吋3D OLED外屏和7.85吋可摺疊OLED內屏，俱備有2K解像度及426 PPI像素密度，且同獲德國萊茵TÜV專業色準雙認證，為同類首見！其他規格包括5,000萬像素主鏡頭、1,300萬像素超廣角鏡頭、66W快充4,800mAh電池等，可惜只用S8+ 4G處理器。

豐富鏡頭

Phantom V Fold由國內品牌Tecno推出，屬市場較大碼的摺芒手機，重299g的它單是外屏就有6.42吋，內屏更達到7.85吋，尺寸接近平板電腦。內外屏均採用 LTPO AMOLED面板，具有90%屏幕佔及120Hz自適應刷新率。另一賣點是鏡頭極多，包括5,000萬像素主攝、5,000萬像素長焦及1,300萬像素超廣角，攤開後更有1,600萬像素及3,200萬像素雙自拍鏡。處理器選用MediaTek的Dimensity 9000+，內置5,000mAh電池支援45W快充。

萬次摺疊

Honor Magic Vs早前發表國際版本，僅有12.9mm、267g重，卻配備了目前270g以下同類機種中最大的5,000mAh電池。它的無齒輪鉸鏈採用單件鑄造技術打造，結構從上代92個減至4個，足可承受40萬次摺疊！內外屏幕分別有7.9吋及6.45吋，對應1,920Hz高頻PWM調光，有效減少雙睛疲勞。配備後置三鏡頭系統，包括5,400萬像素主攝、5,000萬像素超廣角和800萬像素3倍光學變焦鏡頭，並用上S8+ Gen1處理器。

升級再戰

vivo X Fold+是X Fold的升級版，同樣搭載2K+解像度的8.03吋120Hz E5 LPTO內摺屏及6.53吋AMOLED外屏幕，其鋯合金浮動中板令摺痕深度少於0.12mm，達致無痕摺疊效果。它保留5,000萬像素OIS主攝、4,800萬像素廣角、1,200萬像素人像鏡及800萬像素5倍光學變焦鏡，組成ZEISS四鏡頭模組。主要升級包括改用S8+ Gen1處理器，電量由4,600mAh加大至4,730mAh，有線快充也由66W提速至80W。