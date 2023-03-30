Kylie C.赴韓接受全副「舞妝」訓練　街頭熱舞險釀意外

被封為「學霸甜心」兼新一代「講波女神」的ACE娛樂旗下藝人Kylie C.（鄭杞瑤），早前被身在韓國旅遊的網民野生捕穫，指她在街頭跳舞並險發生意外！當時Kylie C.在車道邊跳舞時，未有留意身後正有一輛電單車駛近，幸好該名司機及早留意。Kylie C.接受訪問，說想不到有網民在韓國碰到她，她說當時幫她拍街頭跳舞片的朋友，也有拍下她爭點發生意外情況，她說當時因跳舞時太投入，未有留意環境。

至於為何會在韓國街頭跳舞，Kylie C.說當地不少年青人都會在上址跳舞，而自己當時是練舞外，更自爆是次赴韓國並非旅遊，是在ACE娛樂的兩位老闆「美容教主」唐安麒及韓國社長Yong Heo安排下，到Yong Heo擔任社長的YS Group旗下的演藝及模特兒中心學藝。她說社長Yong Heo在韓國有完善的演藝及模特兒訓練系統課程，所以把握機會赴韓接受「韓國偶像美妝髮型課程」，更令她意想不到的，單是跳舞課程已有3大著名韓國舞蹈老師親自指導！原來3位名師Yechan、Gahee及Bella，是韓團EXO、BLACKPINK、2NE1、NewJeans等的導師。

Kylie C.自言是次受訓大開眼界，笑言對導師Yechan「心心眼」，她說：「Yechan老師跳舞時真係超級有型，我真係被佢吸引到！」 其實也非只「昅仔」，下課後也會把握時間練習，跳到鞋底都穿！她說：「為跟上進度，落堂後會瘋狂練習，因着開嗰對鞋唔太啱，所以跳到個鞋底同埋對袜都穿埋，哈哈！」她接受的課程是全副「舞妝」，要學跳舞及韓式化妝，她說：「佢哋嘅化妝技術，好似易容咁，搞笑嘅係，我學畫粗眉時，我畫到自己成個『蠟筆小生」咁。」